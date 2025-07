Latina alza il sipario: la nuova stagione teatrale 2025/2026 è un invito a “scegliere la libertà”

LATINA — Si è tenuta questa mattina, al Teatro D’Annunzio, la presentazione ufficiale della stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Latina, realizzata in collaborazione con Atcl, Berti Live, Ventidieci e numerose associazioni del territorio. Un progetto ambizioso che punta a riportare il pubblico a teatro con una proposta ancora più ricca e variegata.

“Questa volta abbiamo alzato l’asticella — ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano — perché abbiamo un ventaglio di proposte in grado di abbracciare tutti i gusti: dalla prosa classica alla danza, passando per la musica, gli spettacoli per bambini e gli incontri letterari. Non mancheranno le matinée, che a Latina sono una tradizione consolidata, e novità come gli incontri con autori emergenti: giornalisti, psicologi, criminologi”.

“I nomi annunciati parlano da soli: Alessio Boni, Marcello Prayer, Antonella Attili, Maria Grazia Cucinotta, Marco Travaglio, Sigfrido Ranucci, solo per citarne alcuni. Una stagione “ricchissima di appuntamenti imperdibili” che punta anche a invogliare il pubblico con formule di abbonamento flessibili e scontistiche dedicate a chi decide di seguire più spettacoli.”

“Il teatro è un laboratorio di convivenza — è stato sottolineato — ma è importante che politica e amministrazioni trovino canali per avvicinare le persone, perché non è scontato che un teatro aperto abbia pubblico. Dopo la riapertura, ora la sfida è riempirlo, renderlo vivo. E Latina, da sempre uno dei teatri più importanti del nostro circuito, merita questa nuova energia”.

Isabella Di Cola Direttrice Artistica Atcl

Luca Fornari amministratore delegato Atcl

“Il progetto non si esaurisce in una semplice stagione teatrale: “È molto di più — spiegano gli organizzatori — È un percorso triennale ambizioso, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni, società private e sponsor. Il titolo scelto, Liberi di scegliere, racchiude lo spirito di questo progetto: libertà di pensiero, di espressione, di vivere. Con tre parole chiave a guidare la rotta: passione, innovazione e formazione, con un’attenzione speciale alle giovani generazioni”.

Elena Lusena responsabile del Progetto e funzionaria del servizio cultura del Comune

La sfida è lanciata: Latina è pronta a tornare in scena

La sindaca ha annunciato anche una bella sorpresa, preso il D’Annunzio avrà la sua insegna!

sindaco_insegna teatro