Latina, quattro alloggi al progetto “Dopo di Noi”

Quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica nel nuovo complesso di Porta Nord, in via Selene, saranno destinati a percorsi di autonomia abitativa per persone con disabilità, nell’ambito del programma nazionale “Dopo di Noi”. Lo ha stabilito il Comune di Latina con una delibera di giunta su indirizzo dell’assessore al Welfare Michele Nasso.

Gli alloggi, realizzati da Ater Latina, saranno messi a disposizione attraverso una convenzione che regolamenterà l’utilizzo degli immobili, già individuati come idonei grazie alle loro caratteristiche strutturali: edifici di nuova costruzione, conformi alle normative antisismiche e facilmente adattabili alle esigenze della domotica e dell’autonomia individuale.

«La mancanza di spazi adeguati presso la Casa Domotica e l’impossibilità di utilizzare l’immobile inizialmente individuato a Sabaudia – ha spiegato Nasso – ci hanno portato a cercare una soluzione alternativa, per non perdere il finanziamento. L’intervento Ater in via Selene si è rivelato la scelta più concreta, compatibile con i tempi e con le caratteristiche richieste».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Matilde Celentano, che ha evidenziato l’importanza del progetto come segno concreto di inclusione: «Il risultato è frutto di un lavoro condiviso tra il Comune, Ater e il Comitato dei Sindaci del Distretto. Offrire una risposta stabile a dodici cittadini con disabilità e alle loro famiglie significa costruire una città più giusta, in cui l’autonomia e la dignità delle persone siano messe al centro. Questo progetto rappresenta per me un impegno prioritario».

Il complesso di via Selene sarà completato entro la fine dell’anno. Gli appartamenti destinati al “Dopo di Noi” accoglieranno fino a dodici persone, con percorsi di accompagnamento all’autonomia che coniugano innovazione abitativa, supporto sociale e dignità personale.