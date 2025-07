“La Regione Lazio stanzi un milione per gli aiuti alla popolazione di Gaza”

I gruppi di opposizione del Consiglio regionale del Lazio hanno depositato un emendamento alla proposta di assestamento di bilancio, con cui si dispone di stanziare un milione di euro per interventi urgenti da destinare all`emergenza umanitaria che sta colpendo la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. L`emendamento propone di inviare aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese, con particolare riferimento all`assistenza medica e alla distribuzione di beni di prima necessità, in coordinamento con le Agenzie internazionali e le ONG già attive sul campo.

“Gaza è diventata il nome di una tragedia umana che non può più essere ignorata. Oltre 58.000 civili uccisi, fame, epidemie, bambini senza acqua e cure. Con questo emendamento – dichiarano i consiglieri firmatari – vogliamo dire chiaramente che anche il Consiglio regionale può fare la sua parte, e che non c’è neutralità possibile davanti a un disastro umanitario di queste proporzioni”. Le opposizioni regionali auspicano che Giunta e maggioranza accolgano questa segnale di responsabilità, che traduce in impegno concreto i valori costituzionali di solidarietà, pace e difesa dei diritti umani.

Le opposizioni avevano presentato già una mozione, discussa dal Consiglio regionale, con cui si chiedeva il riconoscimento dello Stato di Palestina, la sospensione della vendita di armi a Israele e l`attuazione dei mandati della Corte penale internazionale.