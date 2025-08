Agraria a Latina, Tripodi (Fi): “La Regione Lazio stanzia un contributo per l’Università della Tuscia”

LATINA – L’Università della Tuscia aprirà una sede distaccata a Latina. Lo annuncia il consigliere regionale pontino di FI, Angelo Tripodi firmatario di una proposta sottoscritta anche dal collega del Pd Salvatore La Penna e dal consigliere di FdI, Salvatore Sambucci “con i quali – spiega – è stato condiviso un percorso di confronto costruttivo e orientato al bene del territorio.

“Con l’approvazione del sub-emendamento P4-182 abbiamo raggiunto un traguardo per il territorio pontino e una concreta risposta alla necessità di rafforzare la presenza universitaria nella provincia di Latina, con particolare riferimento al settore agroalimentare. Con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 3 bis, la Regione Lazio stanzia un contributo di 200.000,00 euro per il 2025, a favore dell’Università degli Studi della Tuscia, per la realizzazione di una sede distaccata nella provincia di Latina, destinata a ospitare corsi universitari, con particolare attenzione alle discipline agrarie. con l’impegno di altri €800.000 per l’anno 2026 e 800.000 per l’anno 2027. Questa iniziativa – aggiunge Tripodi – rafforza il legame tra formazione, ricerca e filiere produttive locali, aprendo nuove prospettive per i giovani del territorio e rappresentando una concreta azione di contrasto alla fuga di cervelli e allo spopolamento universitario”.