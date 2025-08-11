Latina, arriva l’Albo comunale per il pre, post e dopo scuola

Il Comune di Latina ha avviato la procedura per istituire un Albo comunale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di pre, post e dopo scuola all’interno degli istituti comprensivi.

Si tratta di una novità assoluta per il territorio, pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie, soprattutto a quelle in cui entrambi i genitori lavorano.

Il servizio permetterà di affidare ai soggetti accreditati attività che consentano alle famiglie di lasciare i figli a scuola mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni e riprenderli mezz’ora dopo l’uscita, oltre a proporre iniziative di dopo scuola pomeridiano. La misura riguarderà scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

«Mai prima d’ora – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone – era stato attivato un intervento simile coordinato dal Comune, che tiene conto delle esigenze reali delle famiglie e del profondo cambiamento del nostro stile di vita. In un mondo che corre veloce, le istituzioni devono saper rispondere con servizi concreti, e questo va proprio in quella direzione».

L’avviso pubblico, con scadenza il 2 settembre 2025, è rivolto a enti, associazioni, organizzazioni e altri organismi senza scopo di lucro, compresi quelli del terzo settore. Gli istituti comprensivi potranno scegliere tra i soggetti accreditati a cui affidare i servizi, secondo le modalità previste dall’accordo con il Comune.