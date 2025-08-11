ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina, arriva l’Albo comunale per il pre, post e dopo scuola

In tutti gli istituti comprensivi

Il Comune di Latina ha avviato la procedura per istituire un Albo comunale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di pre, post e dopo scuola all’interno degli istituti comprensivi.
Si tratta di una novità assoluta per il territorio, pensata per offrire un supporto concreto alle famiglie, soprattutto a quelle in cui entrambi i genitori lavorano.

Il servizio permetterà di affidare ai soggetti accreditati attività che consentano alle famiglie di lasciare i figli a scuola mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni e riprenderli mezz’ora dopo l’uscita, oltre a proporre iniziative di dopo scuola pomeridiano. La misura riguarderà scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

«Mai prima d’ora – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone – era stato attivato un intervento simile coordinato dal Comune, che tiene conto delle esigenze reali delle famiglie e del profondo cambiamento del nostro stile di vita. In un mondo che corre veloce, le istituzioni devono saper rispondere con servizi concreti, e questo va proprio in quella direzione».

L’avviso pubblico, con scadenza il 2 settembre 2025, è rivolto a enti, associazioni, organizzazioni e altri organismi senza scopo di lucro, compresi quelli del terzo settore. Gli istituti comprensivi potranno scegliere tra i soggetti accreditati a cui affidare i servizi, secondo le modalità previste dall’accordo con il Comune.

