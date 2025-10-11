La scuola steineriana “La Chiave d’Oro” di Latina apre le porte ai visitatori



























































LATINA – L’associazione “La Chiave d’Oro”, iscritta alla Federazione delle scuole Steiner-Waldorf, apre le porte ai visitatori con un primo Open Day che si terrà sabato 18 ottobre nella sede di Strada Riserva Caccianova.

La scuola opera a Latina dal 1997 ed è nata dal lavoro individuale e sociale di alcune persone sensibili all’ideale educativo promosso da Rudolf Steiner.

L’intento di tutti, in immagine, è quello di accompagnare il bambino verso il ritrovamento di quella piccola chiave che aprirà lo scrigno nascosto nel quale ciascuno custodisce il proprio tesoro: la forza del futuro uomo libero, in armonia con la natura e con gli altri.

Altri Open Day si terranno sabato 15 novembre, e nei mesi di gennaio e marzo, prenotabili al 3533851146.

TRE PILASTRI DELLA VITA SCOLASTICA

-Antropologia

E’ la comprensione reale delle diverse fasi di sviluppo dell’alunno, di classe in classe, piano di studi, sia nei contenuti che nelle modalità d’intervento, tiene conto di tali cambiamenti nel rispetto profondo di ogni individualità.

-Didattica

Nel corso degli otto anni scolastici vengono affrontate tutte le materie fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi ministeriali attraverso una modalità pedagogica salutare e vicina all’alunno.

La creatività, l’entusiasmo, l’intensità dell’esperienza sono le basi per lo sviluppo di una fantasia equilibrata e di una memoria efficace e questo favorisce la nascita d’individualità realmente libere.

-Arte e manualità

Lo sviluppo di talenti individuali avviene anche tramite attività artistiche e manuali, l’attenzione all’ambiente ed al valore sociale.

A raccontarci anche a voce, il percorso scolastico dall’infanzia alla scuola media, sono stati i tre maestri di riferimento: Rosalba, Gianluca e Federica

PROPOSTE EDUCATIVE

-Due Giardini d’infanzia (tre-sei anni).

-Ciclo scolastico unico dalla l (elementare) all’VIII classe (terza media).

-Incontri per il periodo di gravidanza e per la prima infanzia.

-Corsi artistici per bambini ed adulti. -Incontri conoscitivi e formativi su temi educativi.

-Corsi, conferenze ed approfondimenti sull’Antroposofia.

-Feste associative con laboratori e giochi organizzati.