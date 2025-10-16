A Priverno il seminario LABTUR SIMTUR su centri storici e sviluppo del territorio

Il 24 e 25 ottobre 2025, Priverno ospiterà il seminario LABTUR SIMTUR “Centri storici e territorio: prospettive per il futuro”, in programma rispettivamente presso l’Auditorium di Santa Chiara e la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale.

L’iniziativa intende accendere i riflettori sulle città italiane, e in particolare sui centri storici, per analizzare le cause dello spopolamento e individuare strategie concrete di rilancio. L’obiettivo è promuovere il ritorno dell’impresa come azione comunitaria, in grado di stimolare rigenerazione sociale, residenzialità, turismo sostenibile e occupazione qualificata.

Nel corso delle due giornate interverranno esperti di alto profilo di SIMTUR e rappresentanti istituzionali locali, che si confronteranno su temi come l’attrattività territoriale, la riqualificazione urbana e il ruolo dei musei e del capitale culturale come leve per lo sviluppo.

Il seminario si rivolge a sindaci, amministratori, enti del territorio, professionisti, imprenditori e associazioni, con l’intento di favorire una partecipazione attiva e consapevole. L’incontro rappresenta inoltre un momento di cooperazione istituzionale, in cui condividere modelli di sviluppo integrato come la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) dei Monti Lepini, i GAL e le Comunità Montane.

Un appuntamento pensato per valorizzare il patrimonio dei centri storici e costruire, attraverso il dialogo e la progettazione condivisa, un futuro sostenibile per il territorio.