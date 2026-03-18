Amministrative a Fondi, Fratelli d’Italia presenta Annarita Del Sole

FONDI – Si è svolta a Fondi la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Annarita Del Sole per Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni comunali. All’iniziativa hanno preso parte l’europarlamentare Nicola Procaccini, il senatore Nicola Calandrini, l’assessore regionale Elena Palazzo, il presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio Vittorio Sambucci, la consigliera regionale Emanuela Zappone e il consigliere comunale e provinciale Luigi Vocella.

«Ho scelto di scendere in campo per dare a Fondi, e anche a me stessa, questa opportunità. È un grande impegno, che affronto con il senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato il mio percorso professionale e personale – ha detto la candidata – Quando mi è stata proposta questa candidatura non ho detto subito sì: ho voluto riflettere, perché sono scelte che richiedono consapevolezza e responsabilità. Ma quando prendo una decisione, la porto avanti fino in fondo, con determinazione. E questo è ciò che garantisco: una volta detto sì, il mio impegno per Fondi sarà totale».

«Sono onorato di partecipare alla presentazione della candidatura di Annarita Del Sole, una donna di cultura che ha dimostrato nella sua vita capacità organizzative e manageriali. Annarita è anche figlia di uno storico sindaco di Fondi, dal quale ha ereditato la capacità di stare tra la gente e la volontà di impegnarsi per la comunità. Credo sia arrivato il momento della prima donna sindaco di Fondi», ha commentato l’europarlamentare Nicola Procaccini.

Nel suo intervento, il senatore Nicola Calandrini ha fatto cenno alla candidatura non unitaria nel centrodestra spiegando: «Non ci candidiamo contro qualcuno, ma per la città di Fondi. Presentiamo con convinzione la candidatura di Annarita Del Sole per offrire agli elettori un’alternativa nel centrodestra, che non è un monolite ma una realtà plurale, capace di confrontarsi e di esprimere una sana dialettica politica. Abbiamo scelto una candidata che viene dalla società civile, una dirigente scolastica abituata ogni giorno ad assumersi responsabilità e a far funzionare una comunità complessa come quella della scuola».