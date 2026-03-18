POLITICA
Amministrative a Fondi, Fratelli d’Italia presenta Annarita Del Sole
FONDI – Si è svolta a Fondi la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Annarita Del Sole per Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni comunali. All’iniziativa hanno preso parte l’europarlamentare Nicola Procaccini, il senatore Nicola Calandrini, l’assessore regionale Elena Palazzo, il presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio Vittorio Sambucci, la consigliera regionale Emanuela Zappone e il consigliere comunale e provinciale Luigi Vocella.
«Ho scelto di scendere in campo per dare a Fondi, e anche a me stessa, questa opportunità. È un grande impegno, che affronto con il senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato il mio percorso professionale e personale – ha detto la candidata – Quando mi è stata proposta questa candidatura non ho detto subito sì: ho voluto riflettere, perché sono scelte che richiedono consapevolezza e responsabilità. Ma quando prendo una decisione, la porto avanti fino in fondo, con determinazione. E questo è ciò che garantisco: una volta detto sì, il mio impegno per Fondi sarà totale».
«Sono onorato di partecipare alla presentazione della candidatura di Annarita Del Sole, una donna di cultura che ha dimostrato nella sua vita capacità organizzative e manageriali. Annarita è anche figlia di uno storico sindaco di Fondi, dal quale ha ereditato la capacità di stare tra la gente e la volontà di impegnarsi per la comunità. Credo sia arrivato il momento della prima donna sindaco di Fondi», ha commentato l’europarlamentare Nicola Procaccini.
Nel suo intervento, il senatore Nicola Calandrini ha fatto cenno alla candidatura non unitaria nel centrodestra spiegando: «Non ci candidiamo contro qualcuno, ma per la città di Fondi. Presentiamo con convinzione la candidatura di Annarita Del Sole per offrire agli elettori un’alternativa nel centrodestra, che non è un monolite ma una realtà plurale, capace di confrontarsi e di esprimere una sana dialettica politica. Abbiamo scelto una candidata che viene dalla società civile, una dirigente scolastica abituata ogni giorno ad assumersi responsabilità e a far funzionare una comunità complessa come quella della scuola».
AUDIO
Presidenza Provincia, passaggio di consegne tra l’uscente Gerardo Stefanelli e il neo eletto Federico Carnevale
LATINA – In un clima cordiale, si è svolto questa mattina al primo piano del palazzo della Provincia in Via Costa, il passaggio di consegne tra il neo eletto presidente della Provincia Federico Carnevale e l’uscente Gerardo Stefanelli. Una cerimonia inedita, durante la quale Stefanelli ha messo al collo del successore la fascia azzurra, per poi guidare l’incontro con i dirigenti e procedere con la consegna “amministrativa”.
“Siamo prima di tutto sindaci, uniti dai bisogni dei nostri territori e quando ho avuto un problema qui, con Stefanelli, ho sempre trovato ascolto”, ha dichiarato il neo eletto che ha rivolto anche parole di apprezzamento anche per la sua sfidante, la sindaca di Roccasecca Dei Volsci, Barbara Petroni: “E’ stata una campagna elettorale sempre serena, senza accuse”, ha aggiunto, dichiarandosi onorato per essere stato scelto e pronto a lavorare nell’interesse di tutti i Comuni.
Nell’Ufficio di Presidenza, è stato il segretario Generale della Provincia a leggere il decreto di proclamazione, poi lo scambio di battute con i media.
Stefanelli ha voluto sottolineare il valore simbolico della sua presenza, “per rispetto istituzionale e per l’amicizia che ci lega”, poi anche sotto il profilo pratico, documentale:
Entro 20 giorni dovrà essere convocato il primo Consiglio provinciale.
Presente al passaggio di consegne il segretario provinciale di FI, Giuseppe Di Rubbo: “Formulo a Carnevale, a nome di tutta Forza Italia provinciale, i nostri migliori auguri di buon lavoro certo che nei prossimi quattro anni saprà dare le risposte che i cittadini attendono facendosi interprete delle esigenze e delle istanze dei Comuni e di tutti i territori. Si tratta di un incarico di grande responsabilità che richiede visione, competenza e capacità di fare sintesi tra le esigenze delle nostre comunità e delle nostre imprese e le opportunità offerte dalle politiche di sviluppo regionali e nazionali. Il presidente Carnevale saprà interpretare al meglio questa funzione, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire un percorso di sviluppo condiviso e all’insegna della competitività”.
POLITICA
Referendum, perché Sì: incontro della Lega a Ceriara di Sezze
SEZZE – Si terrà oggi, lunedì 16 marzo, a Ceriara di Sezze un incontro con avvocati e parlamentari per il Si al Referendum del 22 e 23 marzo, promosso dall’on. Giovanna Miele, capogruppo Lega della Commissione cultura e istruzione della Camera dei Deputati, e Pina Cochi, consigliera comunale di Latina e commissaria della Lega a Sezze. L’appuntamento alle 8.00 nella sala del Ristorante Panici.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sezze Lidano Lucidi, l’avvocato Vincenzo Del Duca, l’avvocato Manuele Sellitti e l’onorevole Giovanna Miele interverranno per spiegare le ragioni del Sì.
“Votare Sì al prossimo referendum significa sostenere una riforma che separa le carriere tra giudici e pubblici ministeri, rafforza l’imparzialità del giudice e introduce strumenti per una maggiore trasparenza e responsabilità nella magistratura”, sostiene l’on. Miele.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Federico Carnevale è il nuovo presidente della Provincia di Latina
LATINA – E’ Federico Carnevale il nuovo presidente della Provincia di Latina. Il sindaco di Monte San Biagio, candidato scelto da FI e presentato unanimemente da tutto il centrodestra, è stato eletto con il 71% delle preferenze espresse da sindaci e consiglieri comunali. Tutto secondo programma, battuta la candidata del centrosinistra Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci che si era messa a disposizione dopo l’annuncio della non ricandidatura di Gerardo Stefanelli. Petroni siederà nel Consiglio Provinciale come consigliera espressione della minoranza.
Carnevale al termine dello scrutinio, domenica sera, ha totalizzato 291 preferenze contro le 125 di Petroni. “Tutti i Comuni troveranno ascolto e confronto”, ha detto il neoeletto che si è detto onorato di rivestire il ruolo di Presidente dell’ente di Via Costa.
“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Federico Carnevale, nuovo Presidente della Provincia di Latina. La sua elezione è il risultato di un progetto politico solido e di una visione condivisa che vede il centrodestra unito protagonista nel nostro territorio – ha dichiarato la sindaca di Latina Matilde Celentano – . L’esperienza amministrativa maturata da Carnevale a Monte San Biagio rappresenta una garanzia di competenza e di vicinanza alle reali esigenze delle nostre comunità. Sono certa che sotto la sua guida l’Ente Provincia saprà ricoprire il ruolo strategico di coordinamento dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale di cui l’intero territorio pontino ha urgente bisogno. Come Sindaco di Latina, ribadisco la piena volontà di collaborare in modo sinergico. Latina, in quanto capoluogo, intende giocare un ruolo propositivo all’interno dell’amministrazione provinciale, per una rete viaria più moderna e sicura, per un’edilizia scolastica dagli elevati standard e conforme alle esigenze della popolazione scolastiche degli istituti superiori, per intercettare insieme le sfide ambientali, di tutela del territorio e della costa e per la promozione turistica e culturale delle nostre bellezze. Al Presidente Carnevale va il mio incoraggiamento per questo nuovo incarico. Lavoreremo fianco a fianco per dare risposte concrete ai cittadini e per far sì che la nostra provincia possa muoversi velocemente, con la forza di un’identità comune e la determinazione di una squadra compatta.”
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