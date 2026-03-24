CRONACA
Spigno Saturnia, al via i lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. Accesso a Spigno Vecchio
SPIGNO SATURNIA – Dopo il cedimento della strada che si è verificato a febbraio scorso, partono i lavori sulla Strada Provinciale “Accesso a Spigno Vecchio”, nel territorio di Spigno Saturnia ora chiusa al traffico veicolare e pedonale.
Il progetto redatto a valle delle dovute verifiche tecniche, delle analisi geologiche e delle prove di laboratorio – spiegano dall’Ente in una nota – , prevede la realizzazione di una palificata bordo strada con il ripristino del corpo stradale e del sistema di regimentazione delle acque compromesso a seguito della frana. Al termine dei lavori sarà possibile procedere alla riapertura della strada al traffico veicolare, ripristinando un collegamento fondamentale per il territorio.
“Si tratta di un intervento prioritario per la sicurezza dei cittadini e per il ripristino della viabilità in un’area particolarmente sensibile dal punto di vista idrogeologico” – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale – “il Settore Viabilità ha agito tempestivamente nella fase emergenziale e oggi avviamo un’opera strutturale che consentirà di risolvere in maniera definitiva le criticità emerse. Il nostro obiettivo è restituire quanto prima questa importante arteria alla piena fruibilità, garantendo al contempo standard elevati di sicurezza e una corretta integrazione ambientale dell’intervento”.
CRONACA
Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne a Cori
CORI – Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne di Cori, già destinatario di ammonimento del Questore di Latina dall’Ottobre 2025, per atti persecutori, danneggiamento e furto aggravato. Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli accertamenti compiuti dal mese di gennaio. L’uomo continuava a perseguitare la donna, si era recato anche sul suo posto di lavoro, danneggiando le telecamere li installate, per poi addirittura asportarle, come denunciato dal proprietario dell’esercizio commerciale dove lavorava la donna. Non contento l’uomo aveva poi violato la proprietà per vedere se con la donna ci fosse qualcun’ altro. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.
CRONACA
Tenta di suicidarsi da una palazzina in via Calatafimi, i sanitari prendono in carico la donna con disturbi
LATINA – E’ stata presa in carico dai sanitari la donna che stamattina ha tentato il suicidio a Latina. La donna con disturbi psichiatrici, minacciava di gettarsi da una palazzina in via Aspromonte, questa mattina intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ed i sanitari del 118 che hanno fatto desistere la donna, poi presa in carico e portata in ospedale.
CRONACA
Latina, arrestato uomo per maltrattamenti in famiglia
La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato dopo una segnalazione per una lite domestica, durante la quale l’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito fisicamente un proprio congiunto, colpendolo al volto. Dai controlli e dalle testimonianze raccolte è emerso un contesto familiare già caratterizzato da comportamenti vessatori e minacce nei confronti dei genitori e del fratello. In passato il soggetto si era presentato più volte in casa con atteggiamenti aggressivi, rivolgendosi ai familiari con frasi intimidatorie. Gli agenti della Squadra Volante hanno riportato la calma, identificato le persone presenti e richiesto l’intervento del personale sanitario. L’uomo, non collaborativo e ancora agitato, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Alla luce della flagranza, gli agenti hanno proceduto all’arresto. La Procura di Latina ha disposto la traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida.
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