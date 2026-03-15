IN EVIDENZA
Elezioni provinciali: oggi il voto di sindaci e consiglieri
Sono iniziate oggi, domenica 15 marzo, le operazioni di voto per le elezioni della Provincia di Latina. Alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri comunali di 32 comuni della provincia, per un totale di 504 elettori. Non partecipa al voto il Comune di Aprilia, attualmente commissariato.
La sfida per la presidenza
La corsa alla presidenza della Provincia vede contrapposti due candidati:
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Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, sostenuto dal centrodestra
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Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca, candidata del centrosinistra
Primo voto dopo la fine del mandato Stefanelli
Quello di oggi è il primo appuntamento elettorale provinciale dopo la conclusione del mandato dell’ex presidente Gerardo Stefanelli.
I seggi resteranno aperti dalle ore 8 alle 20
APPUNTAMENTI
A Sezze la scienza esce dai libri e diventa avventura: arrivano “Le Domeniche della Scienza”
A Sezze arrivano le “Domeniche della Scienza – Esplora, Scopri, Impara” un ciclo di appuntamenti gratuiti pensati per bambini dove la curiosità diventa esperienza concreta: dinosauri, medicina, esperimenti, natura e astronomia. Un percorso fatto di missioni, giochi educativi e attività guidate, per vivere la scienza come qualcosa di vicino, divertente e accessibile a tutti. Tutte le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di qualità, educative e divertenti, valorizzando spazi e comunità attraverso cultura e conoscenza.
Primo appuntamento oggi 15 marzo – “Dino-Day: Missione Mesozoico” (Parco Cottignoli)
Un evento-gioco in cui i partecipanti viaggiano idealmente nel Mesozoico, incontrano “specie” preistoriche, e soprattutto si trasformano in piccoli paleontologi con attività di scoperta e laboratorio.
“La conoscenza è uno dei pilastri su cui abbiamo scelto di costruire il nostro mandato – ha detto il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – Investire nella curiosità dei bambini e dei ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità. Con Le Domeniche della Scienza vogliamo offrire occasioni concrete per avvicinare le nuove generazioni al sapere in modo semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Crediamo che una città che stimola la voglia di imparare sia una città più forte, più consapevole e più libera. Vogliamo far toccare con mano la scienza, far fare ai bambini esperimenti, incuriosirli, stimolarne la curiosità”.
Il programma degli appuntamenti
29 marzo – “Piccoli Medici: Missione Salute” (Auditorium San Michele Arcangelo)
Un appuntamento dedicato al corpo umano e alla salute, con attività pratiche e momenti
interattivi.
3 maggio – “Scienza in Festa: Missione Esperimenti” (Centro Sociale Calabresi)
Una giornata di prove, reazioni e dimostrazioni per vedere la scienza “succedere” dal vivo.
17 maggio – “Bio Detective: Missione Esplorazione” (Sedia del Papa – Quartara)
Un’esperienza tra biologia e natura, con attività di osservazione e scoperta sul campo.
31 maggio – “Cielo in Tasca: Missione Astronomia” (Campetto alla Macchia)
Uno sguardo verso l’alto per avvicinarsi ad astronomia e cosmo in modo semplice e
coinvolgente.
ATTUALITA'
Anzio: successo per la Raccolta Sangue. Oltre 40 i donatori
ANZIO – Quaranta donatori rispondono all’appello della Croce Rossa ad Anzio di sabato 14 Marzo dove presso il piazzale della Farmacia Cinque Miglia, sotto la spinta propulsiva del Dott. Gaetano Mauro, il Comitato della Croce Rossa di Anzio e Nettuno ha schierato un’organizzazione impeccabile di raccolta sangue.
A coordinare le operazioni sul campo erano presenti le figure di vertice del Comitato locale: la Presidente Annamaria Di Gregorio, affiancata dall’Ispettrice delle Infermiere Volontarie, Sorella Paola Lumaca. Fondamentale il contributo tecnico e umano di Sorella Sabrina Cecchini, presente durante tutta la sessione di prelievo, e della nutrita squadra di volontari che ha accolto i donatori con professionalità e quel calore umano che da sempre contraddistingue l’emblema della Croce Rossa.
I dati definitivi della giornata: 40 donatori hanno effettuato la raccolta.
“La comunità che circonda la farmacia è una famiglia allargata” – commentano gli organizzatori – “e ogni volta che viene lanciato un appello per il bene comune, la risposta è generosa e immediata”.
Donare il sangue è un gesto che dura pochi minuti, ma che ha il potere di riscrivere il destino di molte vite. La giornata di oggi alla Farmacia Cinque Miglia ci ricorda che, quando le istituzioni e i cittadini camminano insieme, nessuna sfida è troppo grande. Un ringraziamento speciale va a ogni singolo donatore: il loro silenzioso altruismo è la notizia più bella di questo sabato di primavera.
AMBIENTE
La Regione Lazio stanzia 8 milioni di euro per le Comunità Montane
La Giunta regionale del Lazio, ha approvato una delibera che stanzia 8.050.000 euro per il funzionamento delle Comunità montane del Lazio e della comunità arcipelago delle Isole ponziane. Una parte delle spese, 7 milioni e 600mila euro, andranno a sostegno delle spese di personale e di gestione da esse certificate per l’anno 2025. Circa 400mila euro sono destinati per i compensi dei rispettivi commissari liquidatori per l’anno 2026, da assegnare ai rispettivi enti di appartenenza al termine di ciascun semestre dell’anno in corso. Rispetto agli anni precedenti, quando il fondo ammontava a 6.300.000, con questa delibera la dotazione cresce di 1.750.000 euro. È la cifra più alta stanziata per il funzionamento delle Comunità montane negli ultimi dieci anni.
«La Regione Lazio ha avviato un processo di riordino delle Comunità Montane attraverso la Legge Regionale n. 4/2024, finalizzato alla razionalizzazione del territorio e alla creazione di enti più funzionali, secondo criteri di maggiore efficienza ed economicità. In questi mesi abbiamo avviato una seria interlocuzione con i rappresentanti delle Comunità montane del Lazio ed è emersa quasi unanime la richiesta di avere più risorse, ferme ormai da anni, per una gestione efficiente ed efficace di questi enti intermedi. Investire sulle comunità montane è fondamentale per contrastare lo spopolamento, promuovere uno sviluppo sostenibile, valorizzare il territorio e migliorare infrastrutture e servizi. Con queste risorse vogliamo mettere i commissari nelle condizioni di poter incidere sulla qualità della vita dei cittadini che abitano la montagna e svolgere al meglio le funzioni assegnate dalla legge, a partire dalla tutela ambientale e dalla pianificazione territoriale. La montagna non è un problema ma una risorsa da valorizzare: insieme alle risorse per i piccoli Comuni e a quelle per le gestioni comunali associate vogliamo continuare ad investire per colmare il gap nei servizi che da decenni esiste tra le aree urbane e i territori d’altura», dichiara l’assessore Luisa Regimenti.
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