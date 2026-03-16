OGGI IN PRIMA PAGINA
Federico Carnevale è il nuovo presidente della Provincia di Latina
LATINA – E’ Federico Carnevale il nuovo presidente della Provincia di Latina. Il sindaco di Monte San Biagio, candidato scelto da FI e presentato unanimemente da tutto il centrodestra, è stato eletto con il 71% delle preferenze espresse da sindaci e consiglieri comunali. Tutto secondo programma, battuta la candidata del centrosinistra Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci che si era messa a disposizione dopo l’annuncio della non ricandidatura di Gerardo Stefanelli. Petroni siederà nel Consiglio Provinciale come consigliera espressione della minoranza.
Carnevale al termine dello scrutinio, domenica sera, ha totalizzato 291 preferenze contro le 125 di Petroni. “Tutti i Comuni troveranno ascolto e confronto”, ha detto il neoeletto che si è detto onorato di rivestire il ruolo di Presidente dell’ente di Via Costa.
“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Federico Carnevale, nuovo Presidente della Provincia di Latina. La sua elezione è il risultato di un progetto politico solido e di una visione condivisa che vede il centrodestra unito protagonista nel nostro territorio – ha dichiarato la sindaca di Latina Matilde Celentano – . L’esperienza amministrativa maturata da Carnevale a Monte San Biagio rappresenta una garanzia di competenza e di vicinanza alle reali esigenze delle nostre comunità. Sono certa che sotto la sua guida l’Ente Provincia saprà ricoprire il ruolo strategico di coordinamento dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale di cui l’intero territorio pontino ha urgente bisogno. Come Sindaco di Latina, ribadisco la piena volontà di collaborare in modo sinergico. Latina, in quanto capoluogo, intende giocare un ruolo propositivo all’interno dell’amministrazione provinciale, per una rete viaria più moderna e sicura, per un’edilizia scolastica dagli elevati standard e conforme alle esigenze della popolazione scolastiche degli istituti superiori, per intercettare insieme le sfide ambientali, di tutela del territorio e della costa e per la promozione turistica e culturale delle nostre bellezze. Al Presidente Carnevale va il mio incoraggiamento per questo nuovo incarico. Lavoreremo fianco a fianco per dare risposte concrete ai cittadini e per far sì che la nostra provincia possa muoversi velocemente, con la forza di un’identità comune e la determinazione di una squadra compatta.”
ATTUALITA'
Ospedale dei Castelli, primo atterraggio dell’elicottero Ares 118: rafforzata la rete dell’emergenza regionale
Primo atterraggio di un elicottero dell’Ares 118 ieri, ieri sabato 14 marzo, all’Ospedale dei Castelli, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ares 118 e Asl Roma 6. L’operazione si è svolta nell’area individuata in via provvisoria, in attesa dell’attivazione dell’elisuperficie, e tutte le procedure previste sono state rispettate fino al completamento dell’intervento. L’atterraggio è avvenuto per far fronte a un’emergenza reale: un bambino con trauma cranico ed emorragia cerebrale, trasferito con la massima rapidità in una struttura della Capitale per ricevere cure specialistiche. Tutto è stato possibile grazie al coordinamento tra Ares 118 e il personale della Asl Roma 6. In particolare, l’architetto Domenico Giovannetti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e la dottoressa Simona Curti, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Castelli, insieme al personale della società Elifriulia S.p.A., hanno effettuato sopralluoghi tecnici individuando l’area utilizzabile per le attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di soccorso medico in elicottero nelle situazioni di emergenza-urgenza sanitaria. Un ringraziamento anche al personale della sicurezza dell’ospedale che, come previsto dal protocollo, ha contribuito alla buona riuscita delle operazioni di soccorso, grazie anche alla presenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Albano Laziale. Si tratta di un passaggio importante per il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza sul territorio. La possibilità di effettuare collegamenti rapidi con i centri di alta specializzazione rappresenta infatti un elemento fondamentale della sanità di rete regionale e rafforza ulteriormente il sistema di sicurezza sanitaria a tutela dei cittadini.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Controlli dei Carabinieri nei locali di intrattenimento. Sanzione per mancata presenza di alcoltest
Ispezione dei Carabinieri di Latina presso un’attività di intrattenimento del posto. Al termine dei controlli, i militari hanno accertato che l’esercizio, dedito alla somministrazione di bevande alcoliche, ometteva di mettere a disposizione della clientela, in almeno un’uscita del locale, l’idoneo apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi legati all’abuso di sostanze alcoliche. Il titolare dell’attività è stato sanzionato amministrativamente con una multa pari a 400 euro.
CRONACA
Aprilia, completate con successo le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico
Si sono concluse con successo nel primo pomeriggio di oggi le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico di nazionalità americana, risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuto lo scorso 19 dicembre in via della Cogna, ad Aprilia. Il 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito ha dato il via alle attività nelle primissime ore della mattina, con la costituzione in Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) al quale hanno preso parte il Comune di Aprilia, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, l’ASL, l’ARES 118, le associazioni di volontariato di protezione civile di Aprilia, la Croce Rossa Militare e i gestori dei servizi pubblici essenziali.
Il via libera alle operazioni è stata data una volta verificata la puntuale adozione delle misure a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica previste dall’ordinanza con cui sono state definite le diverse fasi dell’intervento. La prima fase, quella più delicata, di despolettamento dell’ordigno è terminata con ampio anticipo rispetto alle tempistiche preventivate, consentendo il successivo trasporto della bomba presso la cava Barbetti di Priverno per il brillamento, in linea con quanto programmato.
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