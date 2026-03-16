POLITICA
Referendum, incontro della Lega a Ceriara di Sezze
SEZZE – Si terrà oggi, lunedì 16 marzo, a Ceriara di Sezze un incontro con avvocati e parlamentari per il Si al Referendum del 22 e 23 marzo, promosso dall’on. Giovanna Miele, capogruppo Lega della Commissione cultura e istruzione della Camera dei Deputati, e Pina Cochi, consigliera comunale di Latina e commissaria della Lega a Sezze. L’appuntamento alle 8.00 nella sala del Ristorante Panici.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sezze Lidano Lucidi, l’avvocato Vincenzo Del Duca, l’avvocato Manuele Sellitti e l’onorevole Giovanna Miele interverranno per spiegare le ragioni del Sì.
“Votare Sì al prossimo referendum significa sostenere una riforma che separa le carriere tra giudici e pubblici ministeri, rafforza l’imparzialità del giudice e introduce strumenti per una maggiore trasparenza e responsabilità nella magistratura”, sostiene l’on. Miele.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Federico Carnevale è il nuovo presidente della Provincia di Latina
LATINA – E’ Federico Carnevale il nuovo presidente della Provincia di Latina. Il sindaco di Monte San Biagio, candidato scelto da FI e presentato unanimemente da tutto il centrodestra, è stato eletto con il 71% delle preferenze espresse da sindaci e consiglieri comunali. Tutto secondo programma, battuta la candidata del centrosinistra Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci che si era messa a disposizione dopo l’annuncio della non ricandidatura di Gerardo Stefanelli. Petroni siederà nel Consiglio Provinciale come consigliera espressione della minoranza.
Carnevale al termine dello scrutinio, domenica sera, ha totalizzato 291 preferenze contro le 125 di Petroni. “Tutti i Comuni troveranno ascolto e confronto”, ha detto il neoeletto che si è detto onorato di rivestire il ruolo di Presidente dell’ente di Via Costa.
“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Federico Carnevale, nuovo Presidente della Provincia di Latina. La sua elezione è il risultato di un progetto politico solido e di una visione condivisa che vede il centrodestra unito protagonista nel nostro territorio – ha dichiarato la sindaca di Latina Matilde Celentano – . L’esperienza amministrativa maturata da Carnevale a Monte San Biagio rappresenta una garanzia di competenza e di vicinanza alle reali esigenze delle nostre comunità. Sono certa che sotto la sua guida l’Ente Provincia saprà ricoprire il ruolo strategico di coordinamento dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale di cui l’intero territorio pontino ha urgente bisogno. Come Sindaco di Latina, ribadisco la piena volontà di collaborare in modo sinergico. Latina, in quanto capoluogo, intende giocare un ruolo propositivo all’interno dell’amministrazione provinciale, per una rete viaria più moderna e sicura, per un’edilizia scolastica dagli elevati standard e conforme alle esigenze della popolazione scolastiche degli istituti superiori, per intercettare insieme le sfide ambientali, di tutela del territorio e della costa e per la promozione turistica e culturale delle nostre bellezze. Al Presidente Carnevale va il mio incoraggiamento per questo nuovo incarico. Lavoreremo fianco a fianco per dare risposte concrete ai cittadini e per far sì che la nostra provincia possa muoversi velocemente, con la forza di un’identità comune e la determinazione di una squadra compatta.”
POLITICA
Elezioni provinciali: oggi il voto di sindaci e consiglieri
Sono iniziate oggi, domenica 15 marzo, le operazioni di voto per le elezioni della Provincia di Latina. Alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri comunali di 32 comuni della provincia, per un totale di 504 elettori. Non partecipa al voto il Comune di Aprilia, attualmente commissariato.
La sfida per la presidenza
La corsa alla presidenza della Provincia vede contrapposti due candidati:
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Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, sostenuto dal centrodestra
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Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca, candidata del centrosinistra
Primo voto dopo la fine del mandato Stefanelli
Quello di oggi è il primo appuntamento elettorale provinciale dopo la conclusione del mandato dell’ex presidente Gerardo Stefanelli.
I seggi resteranno aperti dalle ore 8 alle 20
POLITICA
Inserimento lavorativo vittime di caporalato, il Comune si candida alla sperimentazione nazionale
LATINA – Il Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativo delle vittime di caporalato. Il via libera è arrivato oggi dalla giunta su indirizzo dell’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso. Obiettivo, la costruzione di un Progetto di assistenza individualizzato (Pai), costruito sui bisogni della persona e finalizzato all’autonomia. A disposizione c’è un finanziamento di 160mila euro.
Per la sindaca Celentano “una risposta concreta alla lotta al caporalato da parte dell’amministrazione”. “Mentre è in corso il processo, di cui come Comune siamo parte civile, per la morte di Satnam Singh, diventato simbolo estremo di sfruttamento – dichiara la prima cittadina – ci stiamo adoperando in collaborazione con Anci e con la Fondazione Cittalia a dare una risposta concreta ai bisogni espressi dal territorio per contrastare il fenomeno del caporalato e offrire possibilità di riscatto alle vittime”.
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