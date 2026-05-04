Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina: presentata la quarta edizione

Presentata a Latina la quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, che dal 7 al 31 maggio porterà al Museo Duilio Cambellotti mostre, eventi e incontri dedicati al tema scelto per il 2026: “Opposti”.

La manifestazione, promossa da Latina Mater ETS insieme a Fondazione Roma e al Comune, è stata presentata nel corso di una conferenza al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, alla presenza del sindaco Matilde Celentano e dei principali protagonisti del progetto. Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Alfredo Loffredo, Presidente onorario di Latina Mater Ets; Enrico Bastianini, Responsabile Disattivazione Nucleare della centrale di Latina per Sogin; Antonia Lo Rillo, Direttrice del Museo Duilio Cambellotti; e i soci di Latina Mater Ets Franco Mansutti e Anna De Donato. Numerosi anche i rappresentanti delle istituzioni presenti, tra cui il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, al quale Latina Mater ha rivolto un sentito e particolare ringraziamento per la costante vicinanza e l’attenzione dimostrata.

Oltre duemila le fotografie arrivate da tutto il mondo, a conferma della dimensione internazionale raggiunta dal concorso, che coinvolge anche le scuole del territorio con una sezione speciale dedicata agli studenti. «Il Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina cresce di anno in anno, consolidando la propria dimensione internazionale e rafforzando il legame con il territorio – ha dichiarato il Presidente di Latina Mater Ets, Bruno Bulgarelli:

La quarta edizione si svolgerà dal 7 al 31 maggio presso il Museo Duilio Cambellotti, cuore del programma espositivo e culturale. L’apertura ufficiale è fissata per giovedì 7 maggio alle ore 18:00, con l’inaugurazione delle mostre: la mostra dei finalisti del Concorso, articolata tra Sessione Fotografi e Sessione speciale Francesco Mansutti; la mostra “Philippe Halsman – In relazione”, a cura di Alessandra Mauro e Suleima Autore, in collaborazione con Contrasto e il Philippe Halsman Archive; e il progetto “Il tempo attraverso i nostri occhi”, realizzato dagli studenti della classe 5A della scuola primaria di Pontenuovo (I.C. “Donna Lelia Caetani”). Un percorso espositivo che mette in dialogo autori affermati, nuovi talenti e giovani sguardi, interpretando il tema “Opposti” attraverso linguaggi e generazioni diverse.

Il giorno successivo, venerdì 8 maggio, il programma entra nel vivo con il concerto della Diaphorà in ricordo di Ermanno Tronchin, primo appuntamento di un calendario ricco e articolato.

Il primo weekend prosegue con una serie di eventi aperti al pubblico che rafforzano la dimensione partecipativa del Concorso: sabato 9 maggio alle ore 18:00 sarà presentata la mostra “Il tempo attraverso i nostri occhi”, a cura della classe 5A della Scuola Primaria di Pontenuovo; alle ore 21:00 è in programma la proiezione del documentario “Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra”, diretto da Roberto Andò.

Domenica 10 maggio la giornata si aprirà alle ore 10:30 con il laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni “Fotografia e poesia, due modi fratelli per leggere il mondo” con Anna Balzano; alle ore 17:00 spazio al minibasket per bambini a cura di Basket Bee nell’Arena del Museo; mentre alle ore 18:30 si terrà l’incontro “La regola e i terzi”, a cura dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina. Le mostre si potranno visitare fino al 31 maggio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La manifestazione è promossa da Latina Mater Ets, Fondazione Roma e Comune di Latina; con il contributo di Camera di Commercio Frosinone Latina e Informare e grazie agli sponsor BSP, Sogin, Stim, Elida Toson e ai partners culturali Museo Cambellotti Latina, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Laziobimbi, Factory10, Circolo Cittadino “Sante Palumbo” Latina.