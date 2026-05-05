CRONACA
Insulta il personale del pronto soccorso del Goretti, poi spintona i carabinieri: arrestato 52 enne
LATINA – Insultava il personale sanitario del pronto soccorso e ieri sera all’ospedale Goretti di Latina sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Latina. Nel corso degli accertamenti, il protagonista dell’aggressione verbale, un 52enne già noto alle forze dell’ordine, è risultato anche essere destinatario di un rintraccio per notifica.
Dopo un iniziale atteggiamento collaborativo, quando i militari hanno notificato l’atto, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze e ha minacciato e insultato anche i militari intervenuti, finendo per spintonarli. Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.
Trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, è comparso oggi in Tribunale a Latina per il rito direttissimo. Il giudice ha disposto l’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno presso la Stazione carabinieri di Latina.
CRONACA
Latina, voragine richiusa in Via Guido Reni
LATINA – Sono cominciati ieri (lunedì) e sono terminati oggi, i lavori di chiusura della voragine che si è aperta nel pomeriggio di giovedì 30 aprile in Via Guido Reni a Latina, a pochi passi dall’ospedale Santa Maria Goretti. Il tratto aveva ceduto a causa dall’erosione causata dalla a rottura di una grossa condotta fognaria. La viabilità è ripresa in maniera regolare.
CRONACA
Terracina, evade dai domiciliari, sorpreso alla guida di una moto senza assicurazione: arrestato
TERRACINA – E’ evaso dagli arresti domiciliari, è salito in sella alla sua moto senza assicurazione ed è partito. Poco dopo lo hanno fermato i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Terracina con i militari della Stazione carabinieri e li hanno arrestato in flagranza del reato di evasione. Il protagonista della fuga è un uomo di 55 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura cautelare da gennaio scorso per frode informatica, con autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 11:00.
Nel corso di un posto di controllo, i militari dell’Arma hanno fermato l’indagato intorno alle 7, quindi al di fuori dell’orario consentito. Dai successivi accertamenti il veicolo è risultato inoltre privo di copertura assicurativa e quindi è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a una depositeria giudiziaria.
Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Latina per la convalida dell’arresto, avvenuta con rito direttissimo.
CRONACA
Interruzione idrica il 7 maggio per l’attivazione della nuova condotta dell’Acquedotto Sardellane
Entra in esercizio la nuova condotta dell’Acquedotto Sardellane, un’infrastruttura strategica da 18 milioni di euro destinata a migliorare il servizio idrico per circa 250mila cittadini del territorio.
L’opera, realizzata da Acqualatina e cofinanziata con fondi PNRR, si sviluppa per circa 7 chilometri e punta a garantire un approvvigionamento più stabile, efficiente e sicuro nei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.
Per consentire l’attivazione della nuova condotta, giovedì 7 maggio dalle ore 15 saranno effettuati lavori sulla rete esistente che comporteranno una temporanea interruzione del servizio idrico con ripristino graduale ovunque del servizio previsto nel corso della notte.
Le zone interessate:
• Latina – intero comune, escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora
• Sabaudia – intero comune
• San Felice Circeo – zona bassa e Borgo Montenero
• Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo
• Pontinia – intero comune
• Sezze – Via Migliaia 46 e relative traverse
A tutela dei cittadini, Acqualatina garantirà la presenza di autobotti per l’approvvigionamento alternativo nei seguenti punti:
• Latina: Piazza Celli, Q5 Largo Cavalli
• Pontinia: Piazza Kennedy
• Sabaudia: Piazza del Comune
• San Felice Circeo: Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemini, Piazza IV Ottobre
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