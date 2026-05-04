Dialogo e programmazione, il Presidente della Provincia di Latina incontra la Consulta Provinciale degli Studenti

È stato inaugurato a Latina, presso lo Spazio Attivo LOIC Latina, il nuovo Lazio Media Desk promosso dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission, con l’obiettivo di rafforzare il sistema regionale dell’audiovisivo e costruire un vero e proprio distretto diffuso tra Roma e le province. Il nuovo hub nasce in connessione con la rete degli Spazi Attivi di Lazio Innova e si inserisce in una strategia che punta a mettere in relazione imprese, professionisti e grandi produzioni nazionali e internazionali.

«La provincia pontina offre un patrimonio paesaggistico e professionale di grande valore che può diventare una risorsa strategica per il settore audiovisivo», ha dichiarato Lorenza Lei, amministratore delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission, sottolineando il ruolo del Media Desk come punto di connessione tra territorio e industria cinematografica.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Programma Regionale FESR 2021-2027 e prevede attività di supporto alle produzioni, assistenza per permessi e location scouting, oltre a strumenti dedicati alle imprese locali attraverso la Guida alla Produzione. Nel biennio 2024-2025 la provincia di Latina ha ospitato 14 progetti audiovisivi, tra film e produzioni seriali, confermando un ruolo sempre più centrale nella geografia produttiva del Lazio.