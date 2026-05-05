Formia, condanna definitiva a due anni di carcere per maltrattamenti in famiglia

Riprenderà il prossimo mercoledì 13 maggio alle 10 il processo per l’omicidio stradale di Federico Salvagni, falciato e ucciso la notte di Ferragosto mentre percorreva a piedi, assieme al fratello gemello e a un amico, la strada vicino al fiume Sisto che collega Terracina a San Felice Circeo. Accusato dell’omicidio Gioacchino Sacco e attualmente detenuto in carcere, 49enne originario di Aquino e residente a Terracina che, quella notte, si trovava alla guida dell’auto che investì e uccise Federico Salvagni e poi fuggì via senza prestare soccorso. In concomitanza del processo, alle ore 9, davanti al Tribunale di Latina si terrà un sit-in organizzato per chiedere giustizia per la vittima. Nel corso della manifestazione sono previste diverse iniziative simboliche, tra cui magliette, interventi e momenti musicali, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e ribadire la richiesta di “giustizia senza sconti”. I promotori invitano chi vorrà partecipare a presentarsi davanti al Tribunale già dalle ore 8 per l’organizzazione del presidio.