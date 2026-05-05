Latina, voragine richiusa in Via Guido Reni

TERRACINA – E’ evaso dagli arresti domiciliari, è salito in sella alla sua moto senza assicurazione ed è partito. Poco dopo lo hanno fermato i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Terracina con i militari della Stazione carabinieri e li hanno arrestato in flagranza del reato di evasione. Il protagonista della fuga è un uomo di 55 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura cautelare da gennaio scorso per frode informatica, con autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 11:00.

Nel corso di un posto di controllo, i militari dell’Arma hanno fermato l’indagato intorno alle 7, quindi al di fuori dell’orario consentito. Dai successivi accertamenti il veicolo è risultato inoltre privo di copertura assicurativa e quindi è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a una depositeria giudiziaria.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Latina per la convalida dell’arresto, avvenuta con rito direttissimo.