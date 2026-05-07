APPUNTAMENTI
Giro d’Italia, Formia torna protagonista dopo 52 anni: presentata la tappa Formia-Blockhaus
Formia si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia recente. Questa mattina, nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, è stata presentata ufficialmente la settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus, in programma venerdì 15 maggio. Dopo 52 anni, la città del sud pontino torna infatti a ospitare una partenza della corsa rosa, in quella che viene già considerata una delle tappe chiave della 109ª edizione del Giro: 244 chilometri con arrivo in salita sul Blockhaus, in Abruzzo, primo grande banco di prova per gli uomini di classifica.
Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, l’assessore allo Sport Fabio Papa, l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, il presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, il consigliere regionale Cosmo Mitrano e il vicepresidente di Informare e consigliere della Camera di Commercio Frosinone-Latina Vincenzo Di Lucia.
“Formia non è stata scelta per caso – ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo – ma per ciò che rappresenta: una città con una forte tradizione sportiva, capace di accogliere e organizzare eventi di respiro internazionale. Il Giro d’Italia sarà un’opportunità straordinaria per promuovere il territorio, il turismo e l’economia locale”.
Sulla stessa linea anche l’assessore allo Sport Fabio Papa, che ha parlato di “un lavoro iniziato tre anni fa”, fatto di progettazione, relazioni istituzionali e pianificazione organizzativa: “Non sarà soltanto un evento sportivo, ma una festa diffusa che coinvolgerà scuole, associazioni, commercianti e cittadini”.
Nel corso della presentazione è stato evidenziato anche il forte impatto mediatico e turistico della manifestazione, che porterà il territorio pontino sotto i riflettori nazionali e internazionali. “Il Giro d’Italia rappresenta un investimento concreto in immagine, attrattività turistica ed economia locale”, ha sottolineato il presidente della Provincia Federico Carnevale. Spazio anche alla memoria storica del ciclismo cittadino, con il ricordo della storica tappa del 1974 Città del Vaticano-Formia e della vittoria del belga Wilfried Reybrouck. Particolarmente apprezzata la presenza della prestigiosa Colnago Mexico Oro del 1979, storica bicicletta da collezione simbolo del ciclismo mondiale.
La città intanto si prepara all’evento con installazioni, vetrine a tema, illuminazioni rosa e iniziative culturali diffuse sul territorio. Fino all’8 maggio, inoltre, il Palazzo Comunale ospita la mostra “La Corsa Rosa nell’Arte”, dedicata al rapporto tra ciclismo e arte contemporanea. La partenza della tappa è prevista da Largo Paone nella mattinata del 15 maggio. L’arrivo sul Blockhaus è atteso nel pomeriggio, al termine di quella che sarà la tappa più lunga dell’edizione 2026 del Giro d’Italia.
APPUNTAMENTI
Formia, screening gratuiti per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
Tre giornate dedicate alla salute, alla prevenzione e ai valori della solidarietà internazionale. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato CRI Sud Pontino ha organizzato a Formia un ricco programma di iniziative che unirà screening sanitari gratuiti, momenti istituzionali, attività dimostrative ed eventi dedicati alla pace e al volontariato.
Le iniziative prenderanno il via venerdì 8 e sabato 9 maggio con una serie di screening sanitari gratuiti promossi in collaborazione con il Comune di Formia e con la clinica “Casa del Sole”. Parte delle prestazioni sarà effettuata all’interno della struttura sanitaria, mentre altre verranno garantite in piazza Aldo Moro, dove sarà allestito un villaggio attrezzato per assicurare privacy e assistenza ai cittadini.
“La prevenzione è sicuramente alla base della medicina e gli screening ne rappresentano lo strumento più importante”, sottolinea il presidente del Comitato CRI Sud Pontino Alessandro Sparagna, evidenziando il valore concreto dell’iniziativa per il territorio.
Accanto alle attività sanitarie sono previsti momenti dimostrativi che coinvolgeranno anche il N.A.A.Pro, le Crocerossine e i Giovani della Croce Rossa, con esercitazioni e attività rivolte alla cittadinanza.
La serata di venerdì proseguirà al Villaggio Don Bosco – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria con una celebrazione dedicata ai volontari, seguita dal “Concerto per la Pace” eseguito dall’orchestra “In the Wood” diretta da Marco Massaro.
Sabato le iniziative si chiuderanno con la tradizionale cerimonia dell’ammaina bandiera, mentre domenica 10 maggio spazio a momenti di riflessione sul ruolo della Croce Rossa, attività ludiche per bambini e incontri dedicati alla storia e ai valori dell’associazione, con gli interventi di suor Loredana Spezzaferro e della professoressa Antonella Prenner.
A chiudere la manifestazione sarà il “Red Party”, con la partecipazione di Mario Tribuzio e Mondo Vasco.
La settimana della Croce Rossa è stata anticipata anche dalla consegna simbolica della bandiera ai Comuni del Sud Pontino. Una delegazione di volontari ha incontrato i sindaci di Formia, Gaeta, Minturno e Castelforte, consegnando il vessillo della Croce Rossa che resterà esposto sui palazzi comunali insieme alle bandiere istituzionali. Un gesto simbolico accompagnato dall’illuminazione in rosso di alcuni monumenti cittadini, come segno di riconoscenza per il lavoro svolto dalla Croce Rossa nei contesti di emergenza e nei teatri internazionali di guerra.
APPUNTAMENTI
Digital Invictus, appuntamento con Chiara Vingione al Centro Ginnastica Pontino, poi la finale l’11 giugno
Si avvia verso la conclusione il percorso di Digital Invictus, il premio letterario della città di Latina dedicato allo sport e ai giovani, nato da un progetto del Comune di Latina con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo e del Ministero per lo Sport e i Giovani. Martedì 5 maggio, alla scuola media Natale Prampolini di Borgo Podgora, si è svolto il penultimo appuntamento della rassegna, che in questi mesi ha coinvolto studenti, istituzioni, atleti e librerie cittadine in un dialogo continuo tra cultura sportiva e formazione.
Protagonista dell’incontro è stato il libro “Lo sport e la Costituzione Italiana” di Flavio D’Ambrosi, vicepresidente delle Fiamme Oro, che ha approfondito il valore dell’introduzione dello sport nell’articolo 33 della Costituzione, sottolineando anche il ruolo educativo delle Fiamme Oro nel creare opportunità per i giovani attraverso l’attività sportiva.
Accanto all’autore erano presenti alcuni atleti delle Fiamme Oro: i campioni mondiali di canoa Samuele Veglianti e Dawid Szela, il campione Under23 Kristian Szela e l’atleta paralimpico Valerio Catoia. Davanti agli studenti hanno raccontato il loro percorso personale e sportivo, soffermandosi sull’importanza di allenatori e figure educative nella crescita individuale.
Particolarmente significativa la testimonianza di Dawid Szela, che ha ricordato come lo sport lo abbia aiutato a superare la timidezza e a costruire relazioni, trasformando una passione nata da bambino in una carriera internazionale culminata con le prime medaglie europee.
Nel corso dell’incontro è emersa anche una proposta simbolica ma fortemente significativa: inserire lo sport nell’articolo 34 della Costituzione Italiana, dedicato al diritto all’istruzione, per rafforzarne il valore come diritto accessibile a tutti. L’idea, lanciata dalla dirigente scolastica Paola Di Veroli, è stata raccolta dall’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato, promotore del premio.
L’iniziativa continua così a consolidare il proprio ruolo come spazio di confronto tra istituzioni, scuola e mondo sportivo, mettendo al centro i giovani giurati dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina.
L’ultimo appuntamento di Digital Invictus è in programma giovedì 7 maggio alle 18 al Centro Ginnastica Pontino di Latina, con la presentazione del libro “Chiara Vingione. La vita UP di una campionessa con sindrome di Down”, scritto dalla giornalista Antonia De Francesco. Il premio si concluderà ufficialmente l’11 giugno all’Imbarcadero di Villa Fogliano, dove sarà proclamato il vincitore della prima edizione.
APPUNTAMENTI
A Maenza la 51^ Sagra delle Ciliegie: due giorni di festa e tradizione
Torna a Maenza la 51ª Sagra delle Ciliegie di Maenza, in programma il 6 e 7 giugno. Per due giorni il borgo dei Monti Lepini si trasformerà in un grande spazio di festa, tra musica, tradizioni e sapori legati al frutto simbolo dell’estate laziale. Il programma animerà il centro storico con concerti e spettacoli di musica dal vivo, artisti di strada e intrattenimento diffuso. Non mancheranno gli stand gastronomici con degustazioni di prodotti tipici e, naturalmente, le ciliegie di Maenza, protagoniste assolute della manifestazione. Tra i momenti più caratteristici, la tradizionale sfilata dei carri allegorici, che colorerà le vie del paese.
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