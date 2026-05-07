Giro d’Italia, Formia torna protagonista dopo 52 anni: presentata la tappa Formia-Blockhaus

Si avvia verso la conclusione il percorso di Digital Invictus, il premio letterario della città di Latina dedicato allo sport e ai giovani, nato da un progetto del Comune di Latina con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo e del Ministero per lo Sport e i Giovani. Martedì 5 maggio, alla scuola media Natale Prampolini di Borgo Podgora, si è svolto il penultimo appuntamento della rassegna, che in questi mesi ha coinvolto studenti, istituzioni, atleti e librerie cittadine in un dialogo continuo tra cultura sportiva e formazione.

Protagonista dell’incontro è stato il libro “Lo sport e la Costituzione Italiana” di Flavio D’Ambrosi, vicepresidente delle Fiamme Oro, che ha approfondito il valore dell’introduzione dello sport nell’articolo 33 della Costituzione, sottolineando anche il ruolo educativo delle Fiamme Oro nel creare opportunità per i giovani attraverso l’attività sportiva.

Accanto all’autore erano presenti alcuni atleti delle Fiamme Oro: i campioni mondiali di canoa Samuele Veglianti e Dawid Szela, il campione Under23 Kristian Szela e l’atleta paralimpico Valerio Catoia. Davanti agli studenti hanno raccontato il loro percorso personale e sportivo, soffermandosi sull’importanza di allenatori e figure educative nella crescita individuale.

Particolarmente significativa la testimonianza di Dawid Szela, che ha ricordato come lo sport lo abbia aiutato a superare la timidezza e a costruire relazioni, trasformando una passione nata da bambino in una carriera internazionale culminata con le prime medaglie europee.

Nel corso dell’incontro è emersa anche una proposta simbolica ma fortemente significativa: inserire lo sport nell’articolo 34 della Costituzione Italiana, dedicato al diritto all’istruzione, per rafforzarne il valore come diritto accessibile a tutti. L’idea, lanciata dalla dirigente scolastica Paola Di Veroli, è stata raccolta dall’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato, promotore del premio.

L’iniziativa continua così a consolidare il proprio ruolo come spazio di confronto tra istituzioni, scuola e mondo sportivo, mettendo al centro i giovani giurati dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina.

L’ultimo appuntamento di Digital Invictus è in programma giovedì 7 maggio alle 18 al Centro Ginnastica Pontino di Latina, con la presentazione del libro “Chiara Vingione. La vita UP di una campionessa con sindrome di Down”, scritto dalla giornalista Antonia De Francesco. Il premio si concluderà ufficialmente l’11 giugno all’Imbarcadero di Villa Fogliano, dove sarà proclamato il vincitore della prima edizione.