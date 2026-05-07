CRONACA
Latina e altri 5 comuni senza acqua. Chiusura delle scuole anticipata e ripristino in serata
Pomeriggio di disagi oggi, giovedì 7 maggio, in diversi comuni della provincia di Latina interessati da una vasta interruzione idrica legata all’attivazione della nuova condotta adduttrice dell’acquedotto Sardellane. Lo stop all’erogazione dell’acqua coinvolge Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.
L’intervento, annunciato nei giorni scorsi da Acqualatina, rientra nella messa in esercizio della nuova infrastruttura lunga circa sette chilometri, considerata uno degli investimenti più importanti realizzati negli ultimi anni sul territorio provinciale. L’opera, dal valore complessivo di 18 milioni di euro e cofinanziata con fondi PNRR, punta a migliorare la stabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico per circa 250mila abitanti.
Per consentire il collegamento della nuova condotta alla rete esistente, dalle ore 15 si svolgeranno lavori tecnici che richiedono la temporanea sospensione del servizio idrico, con ripristino graduale previsto nel corso della notte.
A Latina l’interruzione interessa quasi tutto il territorio comunale, con esclusione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora. Coinvolti integralmente anche Pontinia e Sabaudia, mentre a San Felice Circeo il disservizio riguarda la zona bassa e Borgo Montenero. A Terracina stop idrico nelle aree di Colle La Guardia 1 e 2, via Mediana Vecchia e lungo la strada provinciale San Felice Circeo. A Sezze interessata invece via Migliaia 46 con le relative traverse.
Per limitare i disagi ai cittadini, Acqualatina ha predisposto autobotti per l’approvvigionamento alternativo in diversi punti del territorio: a Latina in piazza Celli e Largo Cavalli nel quartiere Q5, a Pontinia in piazza Kennedy, a Sabaudia in piazza del Comune e a San Felice Circeo in via Sabaudia, piazzale Italo Gemini e piazza IV Ottobre.
L’interruzione ha avuto conseguenze anche sulle attività scolastiche. Il Comune di Latina ha infatti disposto la chiusura anticipata, dalle ore 15, delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali situati nelle aree interessate dal disservizio.
CRONACA
Aprilia, 39enne trovata con crack, cocaina, hashish e materiale per lo spaccio: arrestata
Operazione antidroga ad Aprilia, dove i Carabinieri hanno arrestato una donna di 39 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dai militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale insieme alla locale Stazione, nell’ambito di servizi mirati al contrasto del traffico di droga. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti circa 34 grammi tra cocaina e crack, oltre a 3,6 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e le sostanze saranno sottoposte ad analisi di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
CRONACA
Fugge all’alt dei Carabinieri e provoca un incidente a Scauri: denunciato un ventenne
Notte movimentata a Scauri di Minturno, dove un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo non essersi fermato all’alt e aver tentato la fuga. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio: alla richiesta di fermarsi da parte dei militari, il conducente di un’auto ha accelerato dandosi alla fuga e mettendo in atto manovre pericolose per la circolazione. Ne è nato un inseguimento che si è concluso con un incidente stradale, causato dalla guida imprudente del giovane. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche l’auto di servizio dei Carabinieri e un altro veicolo in transito. A seguito dell’impatto, i militari hanno riportato lievi lesioni, mentre i mezzi hanno subito danni. Le successive indagini, supportate anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il responsabile, che è stato denunciato in stato di libertà per fuga a seguito di posto di controllo.
CRONACA
Abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti sull’Isola di Santo Stefano
Controlli ambientali sull’Isola di Santo Stefano: i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un immobile e denunciato due persone per reati legati al danneggiamento del patrimonio paesaggistico, abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti. L’operazione, condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Latina insieme al NIPAAF, ha permesso di accertare la realizzazione di lavori edilizi non autorizzati su un manufatto di circa 370 metri quadrati, situato nel territorio del Comune di Ventotene. Dalle verifiche è emersa l’assenza della valutazione di incidenza ambientale, necessaria in quanto l’area ricade in una Zona di Protezione Speciale, oltre alla mancata comunicazione agli enti competenti, considerando che l’isola rientra nell’Area Marina Protetta Isola di Santo Stefano e Ventotene. Nel cantiere è stata inoltre riscontrata la presenza di materiali contenenti eternit, in parte frantumati al suolo, senza alcun piano autorizzato per la rimozione e lo smaltimento, in violazione delle normative ambientali. Alla luce delle irregolarità accertate, i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera struttura, composta da un piano interrato e uno fuori terra, e alla denuncia in stato di libertà del committente dei lavori e proprietario dell’immobile.
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