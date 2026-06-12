Affido familiare, a Latina l’incontro pubblico “Quando una comunità si prende cura”

LATINA – “Accendere i riflettori sull’affidamento familiare per trasformare la fragilità in una responsabilità condivisa”. È l’obiettivo dell’incontro pubblico “Quando una comunità si prende cura. Affido familiare e legami che accolgono”, che si terrà domani, sabato 13 giugno 2026, a partire dalle ore 10, presso la sala riunioni della sede comunale di via Bonn, 2.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza e a partecipazione libera, nasce nell’ambito del progetto distrettuale “Insieme per l’affido”. L’iniziativa è promossa dal Distretto socio-sanitario LT2 a cui appartengono i Comuni di Latina, ente capofila, Sabaudia, Pontinia, Sermoneta e Norma, in collaborazione con l’Asl di Latina e la cooperativa sociale Ninfea, con lo scopo di diffondere la cultura della tutela dei minori e supportare le famiglie affidatarie e d’origine.

Dopo i saluti istituzionali, si terranno gli interventi tecnici dell’Equipe Affido del Distretto LT2 (composta dall’assistente sociale Michael Argiro, dalla psicologa Stefania Pieri e dall’educatrice Sonia De Ruosi) con il contributo del dottor Gianvincenzo Nicodemo, pedagogista, ricercatore e docente dell’Università Federico II di Napoli. Il terzo settore sarà rappresentato dall’Associazione Ma’Ma con una toccante testimonianza diretta sull’esperienza dell’affido.

“Mettere al centro il superiore interesse del minore, come ci chiede la Convenzione Onu, significa – afferma la sindaca di Latina Matilde Celentano – non lasciare invisibili i bisogni dei bambini quando una famiglia attraversa un momento di crisi. L’affido non è un’adozione, non sostituisce i genitori d’origine, ma li affianca in un percorso temporaneo di crescita e protezione. Accogliere significa offrire tempo e presenza. Come Amministrazione comunale vogliamo sostenere questa rete di relazioni, invitando singoli, coppie e nuclei familiari a scoprire come un piccolo gesto possa fare la differenza per il futuro di un bambino”.

“Questo appuntamento – ha proseguito l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Latina, Maurizio Galardo, che sarà presente all’incontro insieme alla dirigente Emanuela Pacifico e alla dottoressa Flora Viola, responsabile dell’Ufficio di Piano – rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare il territorio e superare paure o pregiudizi legati all’affidamento. I servizi sociali, gli operatori e il privato sociale lavorano quotidianamente per costruire una rete di protezione solida intorno ai minori. Ma per farlo serve una comunità consapevole. Invitiamo i cittadini a partecipare per informarsi sugli strumenti, i percorsi di formazione e il supporto costante che le istituzioni garantiscono a chi decide di intraprendere questo cammino di solidarietà”.