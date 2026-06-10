APPUNTAMENTI
Latina, assemblea diocesana di fine anno pastorale: focus su IA e dimensione umana
Si terrà domani alle 18.30, nella sede della Curia diocesana di Latina, l’assemblea diocesana di fine anno pastorale promossa dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. L’incontro, al quale il vescovo Mariano Crociata invita a partecipare numerosi, rappresenterà un momento di confronto e riflessione al termine delle attività pastorali dell’anno. Al centro del dibattito ci sarà un tema di grande attualità: “Il cantiere dell’umano nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale – Alcuni spunti in linea con l’enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone XIV”. Relatore dell’iniziativa sarà il professor Giovanni Tridente, docente dell’Università della Santa Croce ed esperto delle relazioni tra nuove tecnologie, comunicazione e teologia.
Partendo dai contenuti dell’enciclica di papa Leone XIV, l’intervento approfondirà le implicazioni antropologiche e sociali legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle possibili ricadute sul mondo ecclesiale, sulle attività pastorali e sul rapporto tra fede e innovazione tecnologica. L’assemblea sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo della Chiesa nell’accompagnare i fedeli in una fase storica caratterizzata da profondi cambiamenti scientifici e digitali.
L’iniziativa è aperta all’intera comunità diocesana e a tutti coloro che desiderano partecipare al confronto.
APPUNTAMENTI
Cisterna, torna “Sport in Comune”: oltre un mese di eventi tra boxe, volley, rugby e arti marziali
Prenderà il via il 13 giugno la quinta edizione di “Sport in Comune”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale di Cisterna che per oltre un mese porterà nelle piazze cittadine e negli impianti sportivi esibizioni, tornei e dimostrazioni dedicate a numerose discipline. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare non solo gli sport più popolari, ma anche discipline come arti marziali, atletica, danza, pesistica, rugby e tiro con l’arco, coinvolgendo associazioni e società sportive del territorio.
Ad aprire il programma, sabato 13 giugno alle 21 in piazza XIX Marzo, sarà il III Trofeo Roberto Chiarucci di boxe. La serata prevede dieci incontri dilettantistici e due match professionistici con la partecipazione di atleti della Warrior Gym e della Fight Club Frasca. Tra gli incontri più attesi quelli di Ahmed Boughriba contro Beh Alassane Traore nella categoria supermedi e di Gian Marco Caratelli contro il colombiano Hector Estupinan nella categoria supergallo.
Il calendario proseguirà il 14 giugno con il torneo di mini volley dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Nei giorni successivi spazio a esibizioni di kung fu, boxe cinese, difesa personale, kick boxing, danza, salto con l’asta, ginnastica e rugby. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati al benessere con diverse sessioni di Camminata Metabolica, mentre il 4 luglio sarà protagonista il tiro con l’arco grazie agli Arcieri delle Torri.
La manifestazione si concluderà il 26 luglio con un nuovo appuntamento dedicato al Cisterna Rugby, che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 della rassegna.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza, sorteggiati i gironi della terza edizione: si gioca dal 29 giugno al 25 luglio
Sono stati sorteggiati i gironi della terza edizione del torneo “Città di Latina – Basket in Piazza”, associato al Trofeo Terna – Memorial Emmanuel Miraglia. La manifestazione, organizzata dall’associazione Amici del Basket, tornerà ad animare Piazza del Popolo dal 29 giugno al 25 luglio. L’evento, patrocinato da Regione Lazio, FIP Lazio e Opes Comitato Provinciale di Latina, vedrà sfidarsi le squadre delle categorie Junior e Senior davanti al pubblico del centro cittadino.
Nella categoria Junior il Girone A è composto da Never Stop, Chirizzi, Cosmari e Bodema, mentre nel Girone B sono state inserite New Age Erborist, Remoin, GlobalTel e B-Four Beer.
Per la categoria Senior, nel Girone A giocheranno B-Four Beer, Pasta La Forza, Turirizzo e Monium. Nel Girone B spazio invece a Fisiocare Isol Pontinia, Carrozzeria Falcone, Generali Assicurazioni e alle altre formazioni del raggruppamento.
Dopo la fase eliminatoria all’italiana, le squadre accederanno ai quarti di finale con incroci tra i due gironi in base alla classifica finale.
I campioni in carica sono New Age Erborist nella categoria Junior e 3E Geco tra i Senior, squadra che nel frattempo è confluita nell’Isol Pontinia.
Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato un riconoscimento alla memoria di Walter Vigna, storico cestista dell’AB Latin.
I dettagli del calendario e delle iniziative collaterali saranno presentati nei prossimi giorni durante una conferenza stampa al Circolo Cittadino di Latina.
Il presidente degli Amici del Basket, Davide Fioriello, ha definito il Basket in Piazza “l’evento sportivo principale dell’estate pontina”, mentre il presidente onorario Massimo Passamonti ha sottolineato il valore sociale della manifestazione e il legame con la storia della pallacanestro cittadina. L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha ricordato le oltre 60mila presenze registrate nella passata edizione, evidenziando il ruolo dello sport come strumento di aggregazione e partecipazione per i giovani e le famiglie.
APPUNTAMENTI
Gita al Faro, a Ventotene la XV edizione con Ardone, Brogi, Ferrara, Tancredi, Voltolini e Wu-Ming 2
VENTOTENE – Torna anche quest’anno Gita al Faro, XV edizione del Festival letterario di Ventotene, che si svolgerà dal 17 al 20 giugno. Gli ospiti di questa edizione sono Viola Ardone, Daniela Brogi, Silvia Ferrara, Lucia Tancredi, Dario Voltolini e WU MING 2. Un appuntamento specifico sarà dedicato all’opera della biologa Rachel CARSON, che negli anni Sessanta del secolo scorso denunciò l’uso indiscriminato dei fitofarmaci e portò alla messa al bando del DDT negli Stati Uniti, con letture pubbliche da alcuni dei suoi libri che avranno come protagonisti le alunne e gli alunni della scuola primaria di Ventotene.
La formula di Gita al Faro resta simile – spiegano gli organizzatori annunciando le novità dell’edizione 2026 – : un gruppo di scrittrici e scrittori è invitato a trascorrere alcuni giorni sull’isola di Ventotene. Durante la loro permanenza viene offerta agli autori la possibilità di conoscere il luogo e le sue peculiarità storico-culturali e naturalistiche e di presentare al pubblico le loro ultime opere. In cambio è loro richiesto di comporre un racconto ispirato alle isole di Ventotene e della vicina Santo Stefano. Gli inediti vengono letti al pubblico nella serata finale nel suggestivo giardino archeologico dell’isola, alla luce del faro (da qui il titolo della manifestazione, ispirato al romanzo di Virginia Woolf), con l’accompagnamento di musiche originali al pianoforte e successivamente pubblicati dalla casa editrice Ultima Spiaggia.
Questa originale residenza artistica ha coinvolto, anno dopo anno, turisti e ventotenesi per il suo format innovativo che si pone l’obiettivo di trasformare il “confino letterario” sull’isola in un’occasione di scoperta e confronto, per permettere agli autori non solo di vivere la scrittura ma anche di condividerla con il pubblico. Un’occasione non comune, per chi in quei giorni è presente a Ventotene, di avvicinarsi alla letteratura attraverso il rapporto con alcuni dei suoi interpreti più significativi. Oltre 80 scrittrici e scrittori hanno finora partecipato alla manifestazione.
I racconti inediti traggono in larga parte ispirazione dal retaggio storico delle due isole: Ventotene in quanto culla dell’idea di Europa (i confinati Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi qui scrissero nel 1941 il celebre Manifesto) e Santo Stefano in quanto luogo della memoria che ha visto reclusi molti padri del Risorgimento e della Repubblica (da Luigi Settembrini a Sandro Pertini). Un focus particolare sarà come sempre dedicato al settecentesco carcere borbonico di Santo Stefano, per la cui salvaguardia l’Associazione per Santo Stefano in Ventotene, ente promotore del Festival, è impegnata da anni e che è oggetto di un importante progetto di recupero da parte del Governo italiano.
Nell’ambito della manifestazione saranno presentati due volumi dedicati a figure di primo piano della storia del confino a Ventotene e del carcere di Santo Stefano: Giuseppe Di Vittorio cittadino del mondo. Una biografia tra sindacato e internazionalismo di Michele Colucci, sul percorso umano e politico del grande leader sindacale che a Ventotene fu confinato e Quel visionario di Eugenio Perucatti. Biografia di un uomo delle istituzioni di Rosa CIRONE, sul direttore dell’ergastolo di Santo Stefano dal 1952 al 1960, che fu un precursore della riforma penitenziaria del 1975 attuando metodi e pratiche innovative tendenti all’umanizzazione della pena e al reinserimento delle persone detenute nella società.
Gita al faro nasce da un’idea di Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca con Lidia Ravera ed è promosso dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene, della Lega Navale Italiana, della Provincia di Latina e della Camera di Commercio di Latina-Frosinone. La direzione artistica è di Loredana Lipperini.
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