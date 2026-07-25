APPUNTAMENTI
Formia Estate 2026, all’Arena Vitruvio un agosto tra comicità, musica e spettacolo
Formia si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti con “Formia Estate 2026”, il cartellone promosso dal Comune di Formia in collaborazione con il Teatro Troisi, che dall’11 al 23 agosto porterà all’Arena Vitruvio di Piazza Aldo Moro alcuni dei protagonisti più conosciuti della comicità, della musica e del teatro italiano.
La rassegna prevede otto serate a ingresso gratuito, tutte con inizio alle ore 21.30, pensate per coinvolgere cittadini e turisti con un programma dedicato all’intrattenimento e alla cultura.
Ad aprire gli eventi sarà Nello Iorio, in programma l’11 agosto. Il giorno successivo spazio a Peppe Barra, mentre il 13 agosto toccherà alla comicità di Simone Schettino. Il 14 agosto sul palco saliranno I Ditelo Voi.
Il calendario proseguirà il 16 agosto con Mr Hyde, il 18 agosto con il cantautore Roberto Colella, il 22 agosto con Carlo Morelli e lo spettacolo “That’s Napoli”. La chiusura, il 23 agosto, sarà affidata a Paolo Caiazzo.
Per oltre una settimana l’Arena Vitruvio si trasformerà in un teatro all’aperto nel cuore della città, offrendo serate dedicate alla comicità, alla musica e allo spettacolo.
«Con Formia Estate 2026 vogliamo offrire alla nostra comunità e ai tanti visitatori un calendario di eventi capace di unire qualità artistica, intrattenimento e partecipazione», ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo, sottolineando la scelta di puntare su artisti di rilievo nazionale e sull’accessibilità degli appuntamenti.
L’amministrazione comunale evidenzia infatti come l’ingresso gratuito rappresenti una scelta per rendere gli eventi culturali e di spettacolo fruibili da tutti, rafforzando l’offerta turistica e culturale della città durante la stagione estiva.
APPUNTAMENTI
Circeo di Gusto, quattro serate di street food e spettacolo nella pineta di San Felice Circeo
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina dedicati al gusto e alla convivialità. Dal 30 luglio al 2 agosto 2026, Piazza Italo Gemini, nella pineta di San Felice Circeo, ospiterà “Circeo di Gusto”, la tappa del tour TTS Food dedicata allo street food di qualità.
Per quattro serate il villaggio gastronomico animerà il cuore del Circeo con oltre 20 Street Chef provenienti da tutta Italia, pronti a proporre specialità regionali, ricette gourmet e sapori internazionali preparati sul momento a bordo di Food Truck e stand cucina.
La pineta si trasformerà in un grande ristorante all’aperto sotto le stelle, con scenografie luminose, musica, aree attrezzate con tavoli e spazi dedicati alla convivialità, a pochi passi dal mare e ai piedi del promontorio della Maga Circe.
Il pubblico potrà intraprendere un vero viaggio gastronomico tra tradizione italiana e cucina internazionale: dai panini gourmet con carni selezionate alle specialità di mare, passando per i sapori siciliani, pugliesi, marchigiani e abruzzesi, fino alle proposte dal Messico, Grecia, India, Argentina e Oriente.
Non mancheranno anche le proposte dedicate ai celiaci e gli spazi riservati agli amanti dei dolci, con gelati artigianali, granite, cannoli, crepes, cheesecake, churros e tante altre specialità.
Grande attenzione anche al settore beverage, con la birra cruda non filtrata del birrificio bavarese Landshuter Brauhaus e il format Drink Lab, realizzato in collaborazione con Campari Group, dedicato alla mixology e ai cocktail preparati da bartender professionisti.
Confermata inoltre la scelta verso la sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di acqua minerale in brick riciclabile Tetra Pak per ridurre il consumo di plastica durante l’evento.
L’appuntamento è quindi dal 30 luglio al 2 agosto, dalle 18 alle 24, con ingresso libero in Piazza Italo Gemini (Pineta) a San Felice Circeo.
APPUNTAMENTI
Latina, Padel in Piazza: weekend di ultime sfide e premiazioni
Si avvia alla conclusione la seconda edizione di Padel in Piazza, la manifestazione sportiva che nelle ultime settimane ha trasformato Piazza del Popolo in un grande campo da gioco, richiamando centinaia di atleti e migliaia di spettatori.
Il programma del weekend conclusivo prenderà il via domani alle 19 con le finali dei tornei giovanili Under 12-14 e Under 16-18. A seguire spazio alle semifinali del Torneo Silver Maschile.
Domenica, sempre dalle 19, si disputeranno le finali del Condorone, del Torneo delle Professioni, del Silver Femminile e del Silver Maschile. Al termine degli incontri si terrà la cerimonia di premiazione con la consegna dei trofei ai vincitori di tutti i tornei.
L’evento, organizzato da Pad & Fit 4.0 insieme agli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta con la collaborazione di Asi, ha unito sport e solidarietà. Tra gli appuntamenti più seguiti il torneo di beneficenza che ha visto la partecipazione degli ex calciatori Vincent Candela e Marco Amelia e che ha permesso di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Matteo Fabrizio ODV, impegnata nel sostegno ai pazienti dei reparti di Ematologia e Oncologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Gli organizzatori parlano di un’edizione che ha confermato il successo della manifestazione, diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina.
APPUNTAMENTI
Festival Pontino, due trii a Valvisciolo e Sermoneta
Il Festival Pontino di Musica torna all’Abbazia di Valvisciolo sabato 25 luglio (ore 21) con il concerto del Trio Synchordia, formazione nata del 2017 che si dedica da quasi dieci anni alla scrittura contemporanea per flauto, viola e arpa con una particolare attenzione alla musica di Claude Debussy. Alessandra Aitini (flauto), Francesco Scarpetti (viola), Federica Mancini (arpa) propongono un programma che si apre e chiude nel segno del grande compositore francese, che incornicia la musica di più raro ascolto dell’inglese Arnold Bax e di Giorgio Federico Ghedini. Un percorso che porta il pubblico nella musica di primo Novecento, mettendo in dialogo la raffinata tavolozza timbrica di flauto, viola e arpa.
Ad aprire la serata sarà la Suite bergamasque di Debussy, presentata nella trascrizione di Jean-Michel Damase dall’originale per solo pianoforte. Conosciuta soprattutto per il celeberrimo Clair de lune, la raccolta rivela, nella veste cameristica, nuove sfumature di colore e trasparenza grazie all’impiego dei tre strumenti. Il programma prosegue con il Trio Élégiaque (1916) del britannico Arnold Bax, composta per flauto, viola e arpa. Profondamente influenzato dai tragici eventi della Rivolta di Pasqua irlandese di quell’anno, il brano si distingue per un’atmosfera malinconica, rapsodica ed elegiaca, ed è caratterizzato da un forte legame con il folklore e i paesaggi celtici. Altra composizione scritta per flauto, viola e arpa è il Concertato di Giorgio Federico Ghedini, fra gli esempi più riusciti della musica da camera italiana del Novecento, composto nel 1958, pensato per mettere in risalto il timbro cristallino di questo particolare trio. Chiude la serata la celebre Sonata per flauto, viola e arpa di Debussy, autentico capolavoro della musica da camera del Novecento e pietra miliare del repertorio per questa formazione. Composta nel 1915, pochi anni prima della scomparsa del musicista francese, la Sonata si distingue per l’eleganza, libertà formale e una intensità poetica in un equilibrio perfetto tra le tre voci strumentali.
La settimana al Festival Pontino si completa con il concerto del 26 luglio in cui Marco Rizzi, Giovanni Gnocchi e Andrea Lucchesini tornano a suonare insieme al Castello di Sermoneta (ore 21), questa volta affiancati da sei giovani musicisti selezionati dai Corsi di perfezionamento di Sermoneta per il progetto del Festival “Suona con i maestri”; in programma i Trii di Beethoven, Smetana e Schumann.
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