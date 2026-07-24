APPUNTAMENTI
Sicurezza balneare e prevenzione dell’annegamento: a Latina Lido evento di sensibilizzazione
LATINA – Il Comune di Latina ha organizzato un evento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza domani sabato 25 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
L’iniziativa si svolgerà in contemporanea nei 257 Comuni insigniti della Bandiera Blu è dedicato alla sensibilizzazione e all’informazione alla prevenzione, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso e laboratori per bambini.
L’appuntamento alle 10, presso la spiaggia Colonia Lucente del tratto A del lungomare, interessata dal progetto Tutti al mare dove si terranno interventi tecnici e dimostrazioni di salvataggio in mare a cura dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Latina, della Polizia Locale di Latina, della Protezione Civile di Latina, di La Fenice H2O Prevenzione e Salvataggio, della Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento e della Croce Rossa Italiana – comitato di Latina.
APPUNTAMENTI
Prevenzione dell’Annegamento, a Serapo l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”
GAETA – In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare promuovendo un importante appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Questa ricorrenza nasce con l’obiettivo fondamentale di accendere i riflettori su un fenomeno tragico ma drammaticamente sottovalutato: l’annegamento rappresenta infatti una delle principali cause di morte accidentale nel mondo, pur essendo un evento quasi sempre evitabile attraverso la prevenzione, l’informazione, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei propri limiti in acqua.
Il 25 luglio, a partire dalle ore 11:00, lo Stabilimento Balneare Militare di Gaeta, a Serapo, ospiterà l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare con l’ausilio dei mezzi della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto, la preziosa partecipazione delle Unità Cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l’intervento costante degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino ODV curerà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da mettere in atto in caso di emergenza. L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FEE e Ce.De.Cu.
In merito all’iniziativa, il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha espresso grande orgoglio per il lavoro svolto sul territorio: «Avere la Bandiera Blu anche nel 2026, per il tredicesimo anno consecutivo, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell’ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. La prevenzione è uno strumento fondamentale e questa Giornata Mondiale ci offre l’occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Ringrazio la Guardia Costiera, la Federazione Italiana Nuoto, le Unità Cinofile, la Croce Rossa, e tutte le associazioni coinvolte che, con competenza e straordinaria dedizione, contribuiscono ogni giorno a proteggere la nostra comunità e a rendere la nostra costa un luogo protetto e accogliente per tutti. Un ringraziamento esteso anche al Ce.De.Cu per l’ospitalità».
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A Fogliano prende il via la XIII edizione de I Salotti Musicali Summer Festival 2026
LATINA – Prenderà il via sabato 25 luglio nella suggestiva e unica cornice del Borgo di Villa Fogliano la XIII edizione de I Salotti Musicali Summer Festival 2026 a cura dell’Associazione Culturale Eleomai con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, Comune di Latina e Opes comitato prov.le di Latina. Per i due appuntamenti previsti quest’anno (l’altro il 31 luglio) una piacevole novità accoglierà il pubblico: in attesa di ascoltare le note si potrà gustare un piccolo aperitivo a bordo lago (compreso nel biglietto d’ingresso) con inizio alle ore 20.
Un viaggio sonoro che attraversa linguaggi e repertori diversi, costruito nella dimensione intima del duo: è questo il progetto di Arabella Rustico, contrabbassista e cantante, e Domenico Sanna, pianista.
“Il percorso – spiegano gli organizzatori in una nota – parte dagli standard jazz, affrontati con attenzione all’interplay e allo swing, in un dialogo essenziale e raccolto. Prosegue con composizioni originali, spazio di una scrittura personale, misurata, attenta al suono e al silenzio. Il repertorio si apre poi a musica brasiliana, nella canzone siciliana e nella canzone italiana, rilette con delicatezza e sensibilità jazzistica. Ne emerge un progetto dalla forte intimità espressiva, in cui la ricchezza del repertorio convive con un approccio sobrio, valorizzando l’ascolto reciproco, le sfumature timbriche e una dolcezza mai dichiarata, ma sempre presente”.
Il 31 luglio sarà di scena, sempre nel Borgo di Villa Fogliano, il Quartetto Sharareh in un viaggio musicale che spazierà dalla classica al jazz, passando per il pop ed il rock.
Costo € 30 con prenotazione obbligatoria al 338 4874115
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Parco Falcone e Borsellino, Celentano e Carnevale a Radio Immagine: “Non riapriamo solo un parco, ma restituiamo alla città un luogo sicuro e vissuto”
LATINA – La riapertura del Parco Falcone e Borsellino, in programma sabato 25 luglio alle ore 19, è stata al centro dell’intervista del sindaco di Latina Matilde Celentano e del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale negli studi di Radio Immagine, dove i due amministratori hanno illustrato gli interventi realizzati e la nuova filosofia di gestione dell’area verde.
Nel corso della diretta, il sindaco ha definito la riconsegna del parco “l’evento più significativo” dell’attuale amministrazione, ricordando come negli ultimi anni l’area fosse diventata simbolo di degrado e insicurezza. “La nostra scommessa non è tanto quella di riaprire un parco, ma di riaprire un parco sicuro e riempirlo di contenuti. Si fa presto ad aprire un parco e poi lasciarlo abbandonato. Noi vogliamo che diventi un luogo dove ogni cittadino si riconosca come a casa e dove i bambini possano tornare a giocare”, ha dichiarato Celentano ai microfoni di Radio Immagine.
La prima cittadina ha spiegato che la sicurezza sarà garantita da un nuovo regolamento comunale, dall’illuminazione, dalla videosorveglianza, dalla manutenzione programmata e dalla chiusura nelle ore notturne, oltre che dalla presenza delle associazioni combattentistiche e d’arma che presidieranno il parco durante il giorno. “Non vogliamo che il parco diventi terra di nessuno. La chiusura notturna serve proprio a prevenire atti vandalici e a preservare questo bene comune”, ha aggiunto.
La riqualificazione ha restituito alla città un parco completamente rinnovato, senza però cancellarne la memoria e i simboli più amati dai cittadini. Tra questi è stata preservata anche la storica panchina dedicata a Tiziano Ferro, diventata negli anni un luogo di riferimento per tanti latinensi e per i fan dell’artista, mantenendo così un elemento legato alla storia recente e all’identità affettiva del parco. L’inaugurazione sarà accompagnata da un ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno associazioni, bambini, giovani e società sportive. In programma il concerto del Conservatorio, il volo delle farfalle nell’area dedicata alla biodiversità, attività sportive, spettacoli per i più piccoli, il Consiglio delle bambine e dei bambini, il Forum dei Giovani e la presentazione del dinosauro realizzato appositamente per il parco. Spazio, durante l’intervista, anche al racconto del complesso percorso amministrativo che ha portato alla conclusione dei lavori.
Il vicesindaco Massimiliano Carnevale ha ricordato le difficoltà incontrate fin dall’insediamento della nuova amministrazione. “L’ostacolo più grande è stato il tempo. Ci siamo trovati davanti scadenze strettissime legate al PNRR e un progetto ancora da completare. Grazie al lavoro straordinario degli uffici siamo riusciti a rispettare i tempi e a restituire alla città un’opera fondamentale.” Carnevale ha poi sottolineato il valore identitario del parco, evidenziando come la sua tutela passerà anche dal senso di appartenenza dei cittadini. “La cosa più bella è sentire le persone dire ‘è il mio parco’. Proprio questo senso civico rappresenterà la migliore garanzia per la sua sicurezza e conservazione.”
Guardando al futuro, Celentano ha spiegato quale sarà la missione del nuovo Parco Falcone e Borsellino: “Lo immagino come un luogo sicuro, protetto, dove i bambini possano tornare a giocare e ogni cittadino possa riconoscersi. È un parco identitario, ma anche un parco che guarda al futuro, ecosostenibile e realizzato con materiali innovativi.” Infine, il sindaco ha voluto chiudere con un riferimento alle polemiche sorte sulla paternità dell’opera. “Mi fanno sorridere le polemiche sui meriti. Il merito è di tutti, perché questo è il parco della città di Latina.”
L’appuntamento è quindi fissato per sabato 25 luglio alle ore 19, quando il rinnovato Parco Falcone e Borsellino sarà ufficialmente restituito alla cittadinanza con una giornata di eventi e iniziative dedicate a famiglie, giovani e associazioni.
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