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Festival Pontino, due trii a Valvisciolo e Sermoneta
Il Festival Pontino di Musica torna all’Abbazia di Valvisciolo sabato 25 luglio (ore 21) con il concerto del Trio Synchordia, formazione nata del 2017 che si dedica da quasi dieci anni alla scrittura contemporanea per flauto, viola e arpa con una particolare attenzione alla musica di Claude Debussy. Alessandra Aitini (flauto), Francesco Scarpetti (viola), Federica Mancini (arpa) propongono un programma che si apre e chiude nel segno del grande compositore francese, che incornicia la musica di più raro ascolto dell’inglese Arnold Bax e di Giorgio Federico Ghedini. Un percorso che porta il pubblico nella musica di primo Novecento, mettendo in dialogo la raffinata tavolozza timbrica di flauto, viola e arpa.
Ad aprire la serata sarà la Suite bergamasque di Debussy, presentata nella trascrizione di Jean-Michel Damase dall’originale per solo pianoforte. Conosciuta soprattutto per il celeberrimo Clair de lune, la raccolta rivela, nella veste cameristica, nuove sfumature di colore e trasparenza grazie all’impiego dei tre strumenti. Il programma prosegue con il Trio Élégiaque (1916) del britannico Arnold Bax, composta per flauto, viola e arpa. Profondamente influenzato dai tragici eventi della Rivolta di Pasqua irlandese di quell’anno, il brano si distingue per un’atmosfera malinconica, rapsodica ed elegiaca, ed è caratterizzato da un forte legame con il folklore e i paesaggi celtici. Altra composizione scritta per flauto, viola e arpa è il Concertato di Giorgio Federico Ghedini, fra gli esempi più riusciti della musica da camera italiana del Novecento, composto nel 1958, pensato per mettere in risalto il timbro cristallino di questo particolare trio. Chiude la serata la celebre Sonata per flauto, viola e arpa di Debussy, autentico capolavoro della musica da camera del Novecento e pietra miliare del repertorio per questa formazione. Composta nel 1915, pochi anni prima della scomparsa del musicista francese, la Sonata si distingue per l’eleganza, libertà formale e una intensità poetica in un equilibrio perfetto tra le tre voci strumentali.
La settimana al Festival Pontino si completa con il concerto del 26 luglio in cui Marco Rizzi, Giovanni Gnocchi e Andrea Lucchesini tornano a suonare insieme al Castello di Sermoneta (ore 21), questa volta affiancati da sei giovani musicisti selezionati dai Corsi di perfezionamento di Sermoneta per il progetto del Festival “Suona con i maestri”; in programma i Trii di Beethoven, Smetana e Schumann.
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Sicurezza balneare e prevenzione dell’annegamento: a Latina Lido evento di sensibilizzazione
LATINA – Il Comune di Latina ha organizzato un evento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza domani sabato 25 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
L’iniziativa si svolgerà in contemporanea nei 257 Comuni insigniti della Bandiera Blu è dedicato alla sensibilizzazione e all’informazione alla prevenzione, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso e laboratori per bambini.
L’appuntamento alle 10, presso la spiaggia Colonia Lucente del tratto A del lungomare, interessata dal progetto Tutti al mare dove si terranno interventi tecnici e dimostrazioni di salvataggio in mare a cura dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Latina, della Polizia Locale di Latina, della Protezione Civile di Latina, di La Fenice H2O Prevenzione e Salvataggio, della Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento e della Croce Rossa Italiana – comitato di Latina.
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Prevenzione dell’Annegamento, a Serapo l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”
GAETA – In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Città di Gaeta rinnova il suo impegno per la tutela della vita in mare promuovendo un importante appuntamento dedicato alla sicurezza balneare e alla sensibilizzazione dei bagnanti. Questa ricorrenza nasce con l’obiettivo fondamentale di accendere i riflettori su un fenomeno tragico ma drammaticamente sottovalutato: l’annegamento rappresenta infatti una delle principali cause di morte accidentale nel mondo, pur essendo un evento quasi sempre evitabile attraverso la prevenzione, l’informazione, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei propri limiti in acqua.
Il 25 luglio, a partire dalle ore 11:00, lo Stabilimento Balneare Militare di Gaeta, a Serapo, ospiterà l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, una mattinata di esercitazioni pratiche e dimostrazioni aperte a residenti e turisti. Il programma vedrà protagoniste diverse simulazioni di salvamento in mare con l’ausilio dei mezzi della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto, la preziosa partecipazione delle Unità Cinofile del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Nuoto e l’intervento costante degli assistenti bagnanti. A completare le attività sul litorale, la Croce Rossa Italiana – Comitato Sud Pontino ODV curerà una dimostrazione pratica sulle manovre salvavita da mettere in atto in caso di emergenza. L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di Legambiente, FEE e Ce.De.Cu.
In merito all’iniziativa, il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha espresso grande orgoglio per il lavoro svolto sul territorio: «Avere la Bandiera Blu anche nel 2026, per il tredicesimo anno consecutivo, dimostra quanto la nostra città sia attenta non solo alla qualità del mare e dell’ambiente, ma anche e soprattutto alla sicurezza dei residenti e dei tantissimi turisti che affollano le nostre spiagge. La prevenzione è uno strumento fondamentale e questa Giornata Mondiale ci offre l’occasione ideale per diffondere la cultura del mare sicuro e ricordarci che la vita in acqua va promossa e tutelata con piccoli e fondamentali gesti quotidiani. Ringrazio la Guardia Costiera, la Federazione Italiana Nuoto, le Unità Cinofile, la Croce Rossa, e tutte le associazioni coinvolte che, con competenza e straordinaria dedizione, contribuiscono ogni giorno a proteggere la nostra comunità e a rendere la nostra costa un luogo protetto e accogliente per tutti. Un ringraziamento esteso anche al Ce.De.Cu per l’ospitalità».
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A Fogliano prende il via la XIII edizione de I Salotti Musicali Summer Festival 2026
LATINA – Prenderà il via sabato 25 luglio nella suggestiva e unica cornice del Borgo di Villa Fogliano la XIII edizione de I Salotti Musicali Summer Festival 2026 a cura dell’Associazione Culturale Eleomai con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, Comune di Latina e Opes comitato prov.le di Latina. Per i due appuntamenti previsti quest’anno (l’altro il 31 luglio) una piacevole novità accoglierà il pubblico: in attesa di ascoltare le note si potrà gustare un piccolo aperitivo a bordo lago (compreso nel biglietto d’ingresso) con inizio alle ore 20.
Un viaggio sonoro che attraversa linguaggi e repertori diversi, costruito nella dimensione intima del duo: è questo il progetto di Arabella Rustico, contrabbassista e cantante, e Domenico Sanna, pianista.
“Il percorso – spiegano gli organizzatori in una nota – parte dagli standard jazz, affrontati con attenzione all’interplay e allo swing, in un dialogo essenziale e raccolto. Prosegue con composizioni originali, spazio di una scrittura personale, misurata, attenta al suono e al silenzio. Il repertorio si apre poi a musica brasiliana, nella canzone siciliana e nella canzone italiana, rilette con delicatezza e sensibilità jazzistica. Ne emerge un progetto dalla forte intimità espressiva, in cui la ricchezza del repertorio convive con un approccio sobrio, valorizzando l’ascolto reciproco, le sfumature timbriche e una dolcezza mai dichiarata, ma sempre presente”.
Il 31 luglio sarà di scena, sempre nel Borgo di Villa Fogliano, il Quartetto Sharareh in un viaggio musicale che spazierà dalla classica al jazz, passando per il pop ed il rock.
Costo € 30 con prenotazione obbligatoria al 338 4874115
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