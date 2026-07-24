Festival Pontino, due trii a Valvisciolo e Sermoneta

Il Festival Pontino di Musica torna all’Abbazia di Valvisciolo sabato 25 luglio (ore 21) con il concerto del Trio Synchordia, formazione nata del 2017 che si dedica da quasi dieci anni alla scrittura contemporanea per flauto, viola e arpa con una particolare attenzione alla musica di Claude Debussy. Alessandra Aitini (flauto), Francesco Scarpetti (viola), Federica Mancini (arpa) propongono un programma che si apre e chiude nel segno del grande compositore francese, che incornicia la musica di più raro ascolto dell’inglese Arnold Bax e di Giorgio Federico Ghedini. Un percorso che porta il pubblico nella musica di primo Novecento, mettendo in dialogo la raffinata tavolozza timbrica di flauto, viola e arpa.

Ad aprire la serata sarà la Suite bergamasque di Debussy, presentata nella trascrizione di Jean-Michel Damase dall’originale per solo pianoforte. Conosciuta soprattutto per il celeberrimo Clair de lune, la raccolta rivela, nella veste cameristica, nuove sfumature di colore e trasparenza grazie all’impiego dei tre strumenti. Il programma prosegue con il Trio Élégiaque (1916) del britannico Arnold Bax, composta per flauto, viola e arpa. Profondamente influenzato dai tragici eventi della Rivolta di Pasqua irlandese di quell’anno, il brano si distingue per un’atmosfera malinconica, rapsodica ed elegiaca, ed è caratterizzato da un forte legame con il folklore e i paesaggi celtici. Altra composizione scritta per flauto, viola e arpa è il Concertato di Giorgio Federico Ghedini, fra gli esempi più riusciti della musica da camera italiana del Novecento, composto nel 1958, pensato per mettere in risalto il timbro cristallino di questo particolare trio. Chiude la serata la celebre Sonata per flauto, viola e arpa di Debussy, autentico capolavoro della musica da camera del Novecento e pietra miliare del repertorio per questa formazione. Composta nel 1915, pochi anni prima della scomparsa del musicista francese, la Sonata si distingue per l’eleganza, libertà formale e una intensità poetica in un equilibrio perfetto tra le tre voci strumentali.

La settimana al Festival Pontino si completa con il concerto del 26 luglio in cui Marco Rizzi, Giovanni Gnocchi e Andrea Lucchesini tornano a suonare insieme al Castello di Sermoneta (ore 21), questa volta affiancati da sei giovani musicisti selezionati dai Corsi di perfezionamento di Sermoneta per il progetto del Festival “Suona con i maestri”; in programma i Trii di Beethoven, Smetana e Schumann.