In migliaia per la riapertura dei Giardinetti. Il restaurato Parco Falcone e Borsellino restituito alla città

La città di Latina aspettava la riapertura degli storici Giardinetti e lo ha dimostrato ieri con una massiccia presenza alla cerimonia inaugurale. Già alle 18.30 una folla attendeva davanti ai cancelli ancora chiusi. Dopo il taglio del nastro alle 19 e la benedizione al tricolore c’è stata l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro al monumenti ai Caduti di tutte le guerre ed i saluti istituzionali di una emozionata Sindaca di Latina Matilde Celentano e del vicesindaco Massimiliano Carnevale. Ascoltiamo alcuni brevi estratti dei loro discorsi

Dopo i saluti istituzionali c’è stata l’intitolazione del largo centrale del parco a Fernando Bassoli, primo Sindaco di Latina, poi il suggestivo volo delle farfalle, più di mille, nell’area dedicata e il concerto a cura del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Il parco sarà dotato di telecamere di video-sorveglianza, di regolamento che disciplina l’apertura nonché le regole da rispettare all’interno, dal primo aprile al 31 ottobre sarà aperto dalle 7.30 alle 23 e dal 1 novembre al 31 marzo dalle 7.30 alle 20. Ci sarà un servizio di apertura e chiusura dell’area, di sorveglianza durante le ore di apertura, anche con la presenza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma presenti oggi nella sala De Pasquale, e di manutenzione ordinaria del verde e degli arredi presenti.

Abbiamo operato per la depavimentazione, ha spiegato il vicesindaco Carnevale, abbiamo elevato 60 mila metri quadri di asfalto, sostituendolo con materiale naturale e drenante per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri tempi e a garantire un futuro anche alle prossime generazioni.

Uno dei simboli dei restaurati Giardinetti è il grande Dinosauro, la grande struttura con 3 scivoli al centro dell’area giochi studiato proprio per il Parco di Latina e che ieri ha visto tantissimi bimbi desiderosi di provarlo e che si sono messi in fila fino a tarda sera per poter fare una sciolvata.