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Fabio De Bernardis torna alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket: guiderà la DR1, il progetto Baskin e il Basket in Carrozzina
Fabio De Bernardis torna alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket: guiderà la DR1, il progetto Baskin e il Basket in Carrozzina. Il progetto nasce dalla condivisione di una stessa idea di sport tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Fabio De Bernardis, da anni impegnato nella promozione del Baskin attraverso l’associazione Philia. Il Baskin rappresenta un’evoluzione del concetto di pallacanestro: uno sport realmente inclusivo, nel quale persone con abilità differenti condividono il campo, il gioco e le emozioni della competizione, valorizzando le capacità di ciascuno. Una visione che si integra perfettamente con il percorso già intrapreso dalla società nerazzurra attraverso la Wheel Power Latina Basket, contribuendo a costruire una realtà nella quale il basket possa essere davvero uno sport accessibile a tutti. Parallelamente, Fabio De Bernardis guiderà la formazione che parteciperà al campionato di DR1, mettendo a disposizione della società la propria esperienza nella valorizzazione dei giovani e nella costruzione di gruppi competitivi.
Fabio De Bernardis racconta così le motivazioni che lo hanno riportato in nerazzurro:
«Tornare alla Latina Basket rappresenta per me un motivo di grande soddisfazione. Ritrovo un ambiente che conoscevo già e nel quale ho ritrovato gli stessi valori che considero fondamentali nello sport e nella vita. Naturalmente sono felice di poter guidare la formazione DR1, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la volontà della società di investire concretamente nello sport inclusivo. È un progetto nel quale credo profondamente e che porto avanti da anni attraverso l’associazione Philia. Credo che il basket debba essere un’opportunità per tutti e che Baskin e basket in carrozzina possano crescere insieme, abbattendo barriere e offrendo nuove possibilità a tante persone. Ho percepito fin dal primo incontro una piena condivisione di questi valori e sono convinto che insieme potremo costruire qualcosa di davvero importante per il territorio».
Soddisfazione espressa anche da Sabrina Benacquista, che evidenzia il significato di una collaborazione fondata sulla condivisione degli stessi valori:
« Il ritorno di Fabio rappresenta molto più dell’inserimento di un allenatore nel nostro staff tecnico. Abbiamo condiviso fin dal primo incontro la stessa idea di sport: un ambiente capace di educare, includere e creare opportunità per tutti. La guida della DR1 sarà certamente un tassello importante del suo lavoro, ma siamo particolarmente orgogliosi di poter sviluppare insieme un progetto dedicato allo sport inclusivo, in piena sintonia con il percorso che la nostra società porta avanti da anni anche attraverso la Wheel Power Latina Basket. Crediamo che il basket possa essere uno straordinario strumento di crescita personale e sociale e vogliamo continuare a investire in questa direzione».
AUDIO
Revoca della Bandiera Blu a Sabaudia, il sindaco Mosca: “Provvedimento ingiusto e dannoso”
Dopo la revoca della Bandiera Blu da parte della FEE, il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, respinge le accuse di inefficienza rivolte all’Amministrazione, spiegando che il Comune aveva regolarmente avviato le procedure per attivare sette postazioni di salvataggio sulle spiagge libere. Il bando, però, è andato deserto a causa della carenza di bagnini qualificati, una criticità che, secondo il sindaco, riguarda l’intero Paese e non è imputabile all’Ente. Mosca sottolinea che questa situazione era stata illustrata nelle controdeduzioni inviate alla FEE, che però non sarebbero state prese in considerazione. Nel frattempo, il Comune ha comunque adottato misure per garantire la sicurezza, tra cui l’installazione della cartellonistica prevista, l’attivazione di tre postazioni di salvataggio, la presenza di un’ambulanza a Bufalara e unità cinofile di soccorso nei fine settimana.
Il sindaco definisce la revoca un provvedimento “oltremodo dannoso” per l’immagine della città e annuncia che l’Amministrazione sta valutando possibili azioni nelle sedi competenti.
APPUNTAMENTI
Experience K-Pop arriva a Sabaudia: il 20 Luglio lo spettacolo gratuito in piazza del Comune
Sabaudia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati alla musica e alla cultura pop internazionale. Lunedì 20 luglio, alle ore 21:30, in Piazza del Comune, arriva Experience K-Pop, un live show coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le sonorità e le coreografie ispirate ai più celebri fenomeni della scena pop coreana. Uno spettacolo per tutta la famiglia, adatto ai bambini ma capace di entusiasmare anche i più grandi.
Lo spettacolo rende omaggio all’universo musicale di BTS, BLACKPINK, Saja Boys e Huntrix, attraverso un’esperienza dal forte impatto visivo, costruita con spettacolari coreografie, effetti speciali, scenografie immersive e una colonna sonora capace di far cantare e ballare spettatori di tutte le età.
A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Mysteri, l’amatissima mascotte di Experience K-Pop, che vestirà il ruolo di narratore accompagnando gli spettatori tra emozioni, musica e sorprendenti colpi di scena.
Più di un semplice concerto, Experience K-Pop è un vero e proprio spettacolo dal vivo che unisce danza, intrattenimento e tecnologia, pensato per coinvolgere fan del K-Pop, famiglie, giovani e curiosi in un’esperienza unica e coinvolgente.
L’evento è una produzione Art Maison, con la direzione artistica di Piero Zinna, da sempre impegnato nella realizzazione di format innovativi capaci di valorizzare il talento, la creatività e le nuove forme di spettacolo dal vivo.
L’appuntamento è quindi per lunedì 20 luglio alle ore 21:30 in Piazza del Comune di Sabaudia, per una serata all’insegna dell’energia, della musica e della magia del K-Pop.
L’ingresso è gratuito.
APPUNTAMENTI
Sezze Sky Gin Festival: boom di presenze per la prima della due giorni dedicata al bere consapevole
Numeri oltre le aspettative ieri sera a Sezze per la prima delle due serate del Sezze Sky Gin Festival, l’evento dedicato al distillato più bevuto del momento, alle produzioni artigianali e al bere consapevole. Con ingresso gratuito e oltre 7.500 metri quadrati di verde a disposizione dei visitatori, la manifestazione nasce dall’idea dell’Associazione Sky Gin di Sezze di creare un evento capace di coniugare qualità, approfondimento, intrattenimento e convivialità, offrendo un’esperienza immersiva non solo agli appassionati del settore ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo di uno dei distillati più apprezzati e versatili al mondo “Il Gin”.
Sezze ieri si è trasformata in un punto di incontro per produttori, esperti e appassionati, dando vita a un viaggio tra botaniche, profumi, tradizioni e innovazione, dove ogni etichetta ha raccontato una storia ed ogni degustazione è diventata un’occasione di scoperta. Il festival ha aperto le sue porte ieri alle 18 con il taglio del nastro del Vice Sindaco Michela Cappuccilli che ha sottolineato la felicità nel tornare a vedere Il Parco la Macchia al vecchio splendore
Ampio spazio è stato dedicato anche alle eccellenze italiane grazie alla presenza di dieci produttori e distillatori provenienti da tutta la penisola. I visitatori hanno avuto e avranno anche stasera l’opportunità di incontrare direttamente gli artigiani del gin, ascoltare le loro storie e degustare gratuitamente i prodotti presenti nell’area espositiva, approfondendo il legame tra territorio, ricerca e innovazione.
Non è mancata la musica con “I Veri Amici di Rino”, il tributo a Rino Gaetano, 80’S Best Sound DJ Piero Martini e la voce di Riven per finire con il Dj Set di Marco & Billy
Il programma di Questa sera DOMENICA 19 LUGLIO
Ore 21:00
80’S BEST SOUND
DJ Piero Martini e la voce di Riven.
Ore 22:00
BOBBO’S BAND
Il Sezze Sky Gin Festival, patrocinato dal Comune di Sezze, fa parte dell’estate setina 2026 e si propone di diventare un nuovo appuntamento di riferimento per il territorio, promuovendo la cultura del bere consapevole, valorizzando le produzioni artigianali e offrendo un’importante occasione di incontro e socialità all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città.
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