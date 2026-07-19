Fabio De Bernardis torna alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket: guiderà la DR1, il progetto Baskin e il Basket in Carrozzina. Il progetto nasce dalla condivisione di una stessa idea di sport tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Fabio De Bernardis, da anni impegnato nella promozione del Baskin attraverso l’associazione Philia. Il Baskin rappresenta un’evoluzione del concetto di pallacanestro: uno sport realmente inclusivo, nel quale persone con abilità differenti condividono il campo, il gioco e le emozioni della competizione, valorizzando le capacità di ciascuno. Una visione che si integra perfettamente con il percorso già intrapreso dalla società nerazzurra attraverso la Wheel Power Latina Basket, contribuendo a costruire una realtà nella quale il basket possa essere davvero uno sport accessibile a tutti. Parallelamente, Fabio De Bernardis guiderà la formazione che parteciperà al campionato di DR1, mettendo a disposizione della società la propria esperienza nella valorizzazione dei giovani e nella costruzione di gruppi competitivi.

Fabio De Bernardis racconta così le motivazioni che lo hanno riportato in nerazzurro:

«Tornare alla Latina Basket rappresenta per me un motivo di grande soddisfazione. Ritrovo un ambiente che conoscevo già e nel quale ho ritrovato gli stessi valori che considero fondamentali nello sport e nella vita. Naturalmente sono felice di poter guidare la formazione DR1, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la volontà della società di investire concretamente nello sport inclusivo. È un progetto nel quale credo profondamente e che porto avanti da anni attraverso l’associazione Philia. Credo che il basket debba essere un’opportunità per tutti e che Baskin e basket in carrozzina possano crescere insieme, abbattendo barriere e offrendo nuove possibilità a tante persone. Ho percepito fin dal primo incontro una piena condivisione di questi valori e sono convinto che insieme potremo costruire qualcosa di davvero importante per il territorio».

Soddisfazione espressa anche da Sabrina Benacquista, che evidenzia il significato di una collaborazione fondata sulla condivisione degli stessi valori:

« Il ritorno di Fabio rappresenta molto più dell’inserimento di un allenatore nel nostro staff tecnico. Abbiamo condiviso fin dal primo incontro la stessa idea di sport: un ambiente capace di educare, includere e creare opportunità per tutti. La guida della DR1 sarà certamente un tassello importante del suo lavoro, ma siamo particolarmente orgogliosi di poter sviluppare insieme un progetto dedicato allo sport inclusivo, in piena sintonia con il percorso che la nostra società porta avanti da anni anche attraverso la Wheel Power Latina Basket. Crediamo che il basket possa essere uno straordinario strumento di crescita personale e sociale e vogliamo continuare a investire in questa direzione».