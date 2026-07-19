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BiP, in semifinale vanno GlobalTel e Monium
Ancora un sabato sera di successi per la Gelit BiP arena, gremita per la terza giornata delle fasi eliminatorie: in semifinale vanno GlobalTel e Monium, ora le due formazioni affronteranno Never Stops e Pasta La Forza.
Oggi i quarti si chiudono con Chirizzi che affronterà New Age Erborist per i piccoli; la partita delle 21.30 vedrà in campo B-Four Beer contro FisioCare, mentre al piccolo schermo davanti l’area food ci sarà la finale del mondiale tra Argentina e Spagna.
Cosmari – GlobalTel 58-76 (9-14; 8-23; 15-19; 26-20)
Cosmari: Di Mascolo E. 7, Pettinelli 2, Maliziola 16, Bauco 3, Penazzi 4, Valentino 3, Bisconti, Di Mascolo V., Rotondo 2, Cardarelli 2, Ricci 3, Nanni 2, Cardoso Valdes 14. Coach Fabiani – Boscaro
GlobalTel: Tosolini 5, Ravieli 6, Mascetti 4, Mastrodomenico 10, Mastrobattista 5, Panella 4, Nardoni 7, Sparagna 8, De Petris, Bottan 11, Cassandra 2, Cardone 4, Amato, Bortoletto 10. Coach Tosolini – Sparagna
Arbitri: Santini – F. Tortorici
Ufficiali: Ogando – Rustemi
La gara delle 19.30 inizia nel segno di Mastrodomenico: il 14 di GlobalTel apre il suo quarto di finale con quattro canestri di fila nel giro di pochi minuti. Il “gommato” di Piazza del Popolo si fa subito incandescente, con la squadra ospite che fa capire con quali intenzioni ha approcciato il match. Cosmari si desta nel finale dei primi 10’, innescando la miccia Maliziola e il cervello dei 5 in campo, Bauco. Il quarto termina in favore di GlobalTel, ma i ritmi sembrano altissimi anche per questa terza giornata di eliminatorie.
La “bomba” da tre di Mastrobattista permette a GlobalTel di allungare su una Cosmari di tutt’altro piglio rispetto al primo quarto che – all’inizio del secondo periodo – ha infastidito e non poco i rossi. Bortoletto e compagni prendono poi il largo e chiudono avanti di 20 all’intervallo lungo.
GlobalTel in grande spolvero anche nel terzo quarto, con Bortoletto e Ravieli tra i più in forma del team. Dall’altra parte, Cosmari risponde con l’hand one di Zaira Cardoso Valdes, brava a sfruttare una disattenzione in fase difensiva dei ragazzi del duo Tosolini – Sparagna. La frazione di gioco rimane tutta a tinte rosse: GlobalTel procede a passi svelti verso la semifinale, con Cosmari in grande affanno.
Partita frenetica, da vivere in ogni sua azione: Cosmari sembra aver trovato – forse troppo tardi – le migliori condizioni per pungere i ragazzi di rosso vestiti, sfruttando l’estro di Cardoso Valdes; la squadra ospite risponde però alla grande agli attacchi bianchi, disunendo le maglie difensive, ma aprendo la strada a innumerevoli canestri in quella offensiva. Ormai il destino è segnato, almeno così ha deciso la dea bendata e, nonostante qualche brivido finale, è GlobalTel a raggiungere la semifinale, dove incontrerà Never Stops, che ha eliminato B-Four Beer nella prima sfida dei quarti junior.
Monium – Carrozzeria Falcone 90-82 (18-20; 19-18; 23-13; 15-7)
Monium: Fil. Magli 13, Fra. Magli, C. Zanier, Capocotta 28, Grazioli 12, Pistilli 1, A. Zanier 19, Di Gregorio Zitella 17, Di Gloria. Coach: Lo. Magli
Carrozzeria Falcone: Sorge 15, Carnevale 28, Diglio 11, Nardin 8, Donato 8, Cucchiaro 2, Bagni, Falcone, De Bonis, Patriarca 6, Rizzi 4. Coach Lombardi – Tei
Arbitri: Carotenuto – A. Tortorici
Ufficiali: Ogando – Rustemi
È subito Filippo Magli show: si apre con una sua “bomba” da tre la gara delle 21.30 che decreterà chi tra Monium e Carrozzeria Falcone accederà alle semifinali e sfiderà la già qualificata Pasta La Forza. Nei primi 3 minuti si va di sorpasso in sorpasso, in un match che appare bellissimo sin dalle prime battute. La tripla di Grazioli, poi, inizia a far seguire a Monium un’altra rotta, almeno fino all’hand one di Carnevale, che riporta tutto sul livello del mare. Gara bellissima, nervi tesi e tanto buon basket, con Carrozzeria Falcone che rivendica in extremis il primo quarto.
Monium riparte ispiratissima sulle spalle di Marco Capocotta, che trascina i suoi sopra Carrozzeria Falcone. I verdi accorciano con la tripla di Nardin, che stende il braccio e trova un canestro da casa sua che tiene tutti lì nel punteggio. I ragazzi del duo Lombardi – Tei si riprendono grazie alla super prestazione di Carnevale, con Carrozzeria Falcone che ruba la guida del match ai blu e cerca di scappare prima dell’intervallo lungo. Il canestro da due di Zanier, però, rovina i piani di Rizzi e compagni, che chiudono avanti di un solo punto.
Sempre sull’onda dell’equilibrio anche il terzo quarto: nessuna delle due compagini prevale sull’altra, in una gara dove il basket è il vero protagonista. I centri dell’ennesimo soprasso Monium li firma Filippo Magli, re del terzo tempo della gara di questa sera. I blu iniziano ad andare via, con Carrozzeria Falcone più in affanno col passare dei minuti. Verso il termine della terza frazione si rivede Simone Sorge, l’uomo in più dei verdi nelle gare dei gironi, oggi lontano dalle sue solite prestazioni. Monium distanzia gli avversari, giocherà anche l’ultimo periodo avanti.
Si prosegue così come si era terminato: Monium lontana e Carrozzeria Falcone che prova ad appoggiarsi a Carnevale e Sorge. Capocotta per i blu tiene alta la squadra, riuscendo a controllare gli ospiti e a far avanzare i suoi. Sorge poi confeziona una tripla che può riaprire le speranze dei verdi, ma Zanier risponde con un’altra “bomba” da tre per gli uomini di casa. Il finale accende la Gelit BiP Arena: centro su centro, tripla su tripla, le squadre alzano il livello e si giocano il tutto per tutto. Benito Diglio sale alla ribalta del “gommato” di Piazza del Popolo e si carica Carnevale e compagni sulle spalle. Poi, proprio quest’ultimo non fallisce dalla lunetta: ora i verdi sono a –1 quando manca pochissimo da giocare. La rimonta di Carrozzeria Falcone non si compie, ma gli ospiti riescono a raggiungere l’over time, il primo in questa edizione del torneo.
Primo supplementare che inizia in favore di Monium, grazie al solito Capocotta che, però, non ha fatto i conti con la bordata di Carnevale: da casa sua, il classe 2004 insacca una tripla che riporta su Carrozzeria Falcone. La partita è delle più belle mai viste in questa edizione, col punteggio che volge prima in favore di una e poi dell’altra compagine. Non si decide nemmeno al primo tempo supplementare la gara delle 21.30. Avanti ad oltranza, con la stanchezza che si fa sentire.
Nella partita più bella della storia del BiP, l’eroe è Di Gregorio Zitella: è lui a regalare a Monium l’accesso alle semifinali, dove i ragazzi di coach Magli troveranno Pasta La Forza. Il secondo supplementare si è giocato su ritmi molto più bassi del resto della gara – e così non potrebbe non essere, vista la stanchezza di 5 tempi sulle gambe. Alla Gelit BiP Arena, la partita della storia finisce in favore dei blu.
APPUNTAMENTI
Sezze Sky Gin Festival: boom di presenze per la prima della due giorni dedicata al bere consapevole
Numeri oltre le aspettative ieri sera a Sezze per la prima delle due serate del Sezze Sky Gin Festival, l’evento dedicato al distillato più bevuto del momento, alle produzioni artigianali e al bere consapevole. Con ingresso gratuito e oltre 7.500 metri quadrati di verde a disposizione dei visitatori, la manifestazione nasce dall’idea dell’Associazione Sky Gin di Sezze di creare un evento capace di coniugare qualità, approfondimento, intrattenimento e convivialità, offrendo un’esperienza immersiva non solo agli appassionati del settore ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo di uno dei distillati più apprezzati e versatili al mondo “Il Gin”.
Sezze ieri si è trasformata in un punto di incontro per produttori, esperti e appassionati, dando vita a un viaggio tra botaniche, profumi, tradizioni e innovazione, dove ogni etichetta ha raccontato una storia ed ogni degustazione è diventata un’occasione di scoperta. Il festival ha aperto le sue porte ieri alle 18 con il taglio del nastro del Vice Sindaco Michela Cappuccilli che ha sottolineato la felicità nel tornare a vedere Il Parco la Macchia al vecchio splendore
Ampio spazio è stato dedicato anche alle eccellenze italiane grazie alla presenza di dieci produttori e distillatori provenienti da tutta la penisola. I visitatori hanno avuto e avranno anche stasera l’opportunità di incontrare direttamente gli artigiani del gin, ascoltare le loro storie e degustare gratuitamente i prodotti presenti nell’area espositiva, approfondendo il legame tra territorio, ricerca e innovazione.
Non è mancata la musica con “I Veri Amici di Rino”, il tributo a Rino Gaetano, 80’S Best Sound DJ Piero Martini e la voce di Riven per finire con il Dj Set di Marco & Billy
Il programma di Questa sera DOMENICA 19 LUGLIO
Ore 21:00
80’S BEST SOUND
DJ Piero Martini e la voce di Riven.
Ore 22:00
BOBBO’S BAND
Il Sezze Sky Gin Festival, patrocinato dal Comune di Sezze, fa parte dell’estate setina 2026 e si propone di diventare un nuovo appuntamento di riferimento per il territorio, promuovendo la cultura del bere consapevole, valorizzando le produzioni artigianali e offrendo un’importante occasione di incontro e socialità all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città.
IN EVIDENZA
Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: nazionale francese, arriva in prestito dalla Lube
Compirà 19 anni a settembre, è francese (originario di Sète, seconda città portuale transalpina per importanza dopo Marsiglia), Noa Duflos Rossi è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley: arriva in prestito dalla Lube Civitanova
Nazionale francese, MVP e miglior schiacciatore agli Europei U19 vinti nel 2024; campione europeo con l’Under 21 sempre nel 2024, argento europeo U19 nel 2022, campione iridato U19 nel 2023. Figlio di Patrick Duflos, ex palleggiatore della nazionale blu, ora allenatore in Francia.
È cresciuto nel Centre National du Volley-Ball, l’equivalente francese del Club Italia, dove ha messo al collo il bronzo nel 2023/24 nel French Elite Avenir, Noa ha poi giocato con lo Spacer’s Toulouse Volley, nel 2025-2026 – come detto – ha vestito la maglia della Lube. E ora una nuova fase della sua carriera.
“Cisterna rappresenta in questo momento della mia carriera il posto ideale per continuare il mio percorso di crescita. Un club come la Lube rappresenta il massimo, ma per crescere più velocemente penso sia necessario giocare con maggiore continuità: a Cisterna sono arrivati giovani di prospettiva, poi diventati grandi giocatori. Il mio desiderio è arrivare al top, ecco perché ho scelto di venire da voi. Lo scorso anno ci sono stato da avversario, mi è piaciuto molto l’ambiente, e ricordo che giocare nel vostro palazzetto non è stato per niente facile”.
“Giocare in attacco per me non significa soltanto cercare di fare più punti possibili, nel volley moderno un giocatore deve prima di tutto lavorare per fare il bene della squadra. Il mio punto di forza? Aiutare i compagni, confrontarmi con loro. A partire dal palleggiatore, per metterlo nelle condizioni migliori: è l’unico modo che conosco per giocare una buona pallavolo divertendosi. A Cisterna trovo giovani che ho affrontato in nazionale, e giocatori esperti che hanno fatto la storia del volley. Non penso ci sia ambiente migliore dove poter lavorare”.
Il suo numero di maglia è il 22. “Si tratta di un fattore simbolico, è stato il primo numero assegnatomi in nazionale, ed il doppio di 11. Il numero 11 lo indossava mio padre, la persona a cui devo tutto, io sempre insieme a lui: undici più undici, uguale ventidue”.
Il volley la sua vita. “Quando non gioco cerco di ricaricarmi per affrontare poi le partite successive. Nel poco tempo libero mi piace giocare a golf, e andare al mare, passeggiare sulla spiaggia, e guardare nel complesso gli altri sport”.
Scheda
Data di nascita: 10/9/2007
Luogo di nascita: Sète (FRA)
Ruolo: schiacciatore
Altezza: 198 cm
Carriera
2025/26 – Cucine Lube Civitanova – SuperLega
2024/25 – Spacer’s Toulouse Volley (FRA) – Serie A e Giovanili
2022/24 – Centre National du Volley-Ball (FRA) – Serie B e giovanili
Nazionali Giovanili
Oro Europei U19 2024
Oro Europei U21 2024
Oro Mondiali U19 2023
Argento Europei U19 2022
IN EVIDENZA
Basket in Piazza. Pronti per i quarti di finale si inizia giovedì 16 Luglio
Bella e intensa come la prima giornata, anche l’ultima della fase a gironi a regalare emozioni a non finire sul parquet della Gelit BIP Arena, teatro della terza edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Gli ultimi match in calendario erano determinanti per definire gli abbinamenti dei Quarti di finale al via da giovedì 16 luglio. Vittorie negli Junior di GlobalTel su Remoin (98-67) e di IsolPontinia su Carrozzeria Falcone (82-74) negli Senior. Qui, Girone B, situazione paradossale con l’arrivo a partito di tre squadre. Decisiva la differenza canestri, che ha sancito il secondo posto di Carrozzeria Falcone (+27), il terzo di IsolPontinia (+4) e il quarto di MG Assicurazioni (-31). Di quesito calendario e incontri scaturiti dalle combinazioni 1a A vs 4a B, 2a A vs 3a B, 3a A vs 2a B, 4a A vs 1a B.
Programma Quarti di finale
16.07 Junior h. 19.30 Never Stops – B-Four Beer
16.07 Senior h. 21.30 Pasta La Forza – MG Assicurazioni
17.07 Junior h. 19.30 Bodema -Remoin
17.07 Senior h. 19.30 TuriRizzo – Isolpontinia
18.07 Junior h. 19.30 Cosmari – GlobalTel
18.07 Senior h. 21.30 Monium – Carrozzeria Falcone
19.07 Junior h. 19.30 Chirizzi – New Age Erborist
19.07 Senior h. 21.30 B-Four Beer – FisioCare Fisioterapia e Ostepatia
IsolPontinia-Carrozzeria Falcone 82-74 (26-27; 22-23; 16-12; 19-12)
Isol Pontinia: Macera 14, Scampone 15, Valente 10, Corona, Vecchio, Saccoccio 7, Asabella 3, Di Biase 12, Di Vito 3, Picarazzi 6, Asia Salvucci, Gaia Salvucci 4, Petrillo, Silvestri 8. Coach Polidori
Carrozzeria Falcone: Sorge 14, Carnevale 14, Nardi 9, Guratti, Diglio 8, Nardin 6, Donato 9, Cucchiaro, Bagni, Falcone, Patriarca 11, Rizzi 3. Coach Tei-Lombardi
Arbitri: Tortorici-Carotenuto
Ufficiali: Masci-Coluzzi
L’avvio è tutto di Carrozzeria Falcone, che attacca con grande efficacia e si dimostra praticamente chirurgica sotto canestro. IsolPontinia fatica a trovare continuità, almeno fino a quando Macera e Scampone realizzano due triple consecutive che rimettono immediatamente in carreggiata la formazione di coach Polidori. L’ingresso di Silvestri cambia ulteriormente l’inerzia della gara: la “lady” firma una tripla e completa un gioco da tre punti che vale il sorpasso. Carrozzeria Falcone, però, replica senza scomporsi. A rispondere è l’altra protagonista al femminile, Patriarca, che con 9 punti trascina i suoi fino al 27-26 con cui si chiude il primo quarto.
Nel secondo periodo IsolPontinia torna a spingere con decisione. Scampone continua a dominare nel pitturato, mentre le triple di Saccoccio e Asabella valgono un nuovo vantaggio per gli arancioni. Carrozzeria Falcone, tuttavia, resta lucida, limita gli errori e aumenta le proprie percentuali al tiro. Grazie a un attacco più efficace, la squadra guidata dal duo Tei-Lombardi riesce a rimettere la testa avanti, arrivando all’intervallo lungo sul 50-48.
L’equilibrio prosegue anche nel terzo quarto, ma è IsolPontinia a cambiare nuovamente marcia. Carrozzeria Falcone paga qualche disattenzione di troppo e spreca diversi possessi nelle fasi iniziali del periodo, consentendo agli avversari di rientrare e completare il sorpasso. Le due squadre rispondono colpo su colpo, ma è IsolPontinia a chiudere meglio la frazione, trovando il canestro che vale il 62-60.
Negli ultimi dieci minuti la formazione di coach Polidori prende definitivamente in mano l’incontro. La fisicità di Valente sotto canestro e l’ottima mira di De Biase permettono agli arancioni di costruire un vantaggio in doppia cifra già nella prima parte del quarto. Carrozzeria Falcone prova a rientrare nel finale, ma Isol Pontinia gestisce con maturità il margine accumulato e porta a casa il successo con il punteggio di 82-74.
Remoin-Global Tel 67-98 (21-28; 16-23; 14-20; 16-27)
Remoin: Pieralisi 7, Buonocore 7, Politi 14, Giambra 14, Cerini 8, Mingoia 5, Graziano 5, Longobardi 5, Bordignon 2, Aquino, Solari. Coach Ferrante
Global Tel: N. Tosolini 10, Ravieli 9, Mascetti 6, Mastrodomenico 29, Mastrobattista 2, Panella 14, Nardoni, Ga. Sparagna, De Petris, Bottan 10, Cassandra, Cardone 6, Amato 6, Bortoletto 6. Coach D. Tosolini- Gio. Sparagna
Arbitri: Giuseppantonio Treglia-Giovanni Maria Treglia
Ufficiali: Masci-Coluzzi
Ad inizio gara l’approccio migliore è quello della formazione in verde guidata da coach Ferrante, che trova in Pieralisi un punto di riferimento nel pitturato. GlobalTel, però, risponde immediatamente e si affida a un Mastrodomenico incontenibile, autore di 12 punti nel solo primo quarto, per prendere in mano la partita. I ragazzi del duo Tosolini-Sparagna aumentano progressivamente il ritmo e chiudono la prima frazione avanti 28-21.
Nel secondo quarto Remoin prova ad alzare l’intensità per ricucire lo svantaggio, ma GlobalTel si conferma solidissima su entrambe le metacampo. La difesa limita le iniziative degli avversari, mentre in attacco Mastrodomenico continua a guidare i suoi con continuità. Sul fronte Remoin, invece, aumentano gli errori e i possessi sprecati, soprattutto nella parte conclusiva del periodo. All’intervallo il vantaggio di Global Tel è di 14 lunghezze sul 51-37.
Anche nel terzo quarto Remoin prova a rientrare in partita. Il quintetto di coach Ferrante cerca con maggiore insistenza la via del canestro e si affida soprattutto alle iniziative di Politi, il più determinato nel tentativo di mettere in difficoltà la difesa avversaria. GlobalTel, tuttavia, non perde lucidità: continua a spingere in transizione e mantiene saldamente il controllo dell’incontro, allungando ulteriormente fino al 71-51. Negli ultimi dieci minuti la formazione in canotta rossa gestisce senza particolari affanni il margine accumulato. Remoin non riesce a riaprire la gara e GlobalTel continua a trovare con regolarità la via del canestro, ampliando il divario fino al definitivo 98-67.
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