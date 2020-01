Come mia madre è il titolo del brano che Giordana Angi porterà a Sanremo

LATINA – Si intitola ‘Come mia madre’ la canzone che la cantante di Aprilia Giordana Angi porterà a Sanremo nella gara tra i Big alla settantasettesima edizione del Festival in onda dal 4 all’8 febbraio, in prima serata, su Rai 1. La giovane pontina che ha lavorato sodo ad Amici per riuscire ad emergere, avrà vicino Tiziano Ferro che prima del talent l’aveva già apprezzata e prodotta (Chiusa con Te XXX) e che poi ha inserito uno dei pezzi scritti da Giordana nel suo ultimo album. Tiziano Ferro infatti sarà ospite fisso di Amadeus e per lui in questi giorni comincia il lavoro di preparazione alla manifestazione canora. Mentre i fan aspettano domani (mercoledì 8 gennaio) l’uscita del settimanale Chi e le foto della star a Latina per Natale con il marito Victor.