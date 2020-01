Controlli al Mercato ortofrutticolo di Fondi: sequestrate 4 tonnellate di patate

FONDI – Controlli sono stati svolti oggi dai carabinieri forestali al Mof, il Mercato ortofrutticolo di Fondi. Dieci le aziende visitate e per sette di queste sono stati adottati provvedimenti amministrativi per irregolarità nelle etichettatura dei prodotti, mentre altre due aziende sono state sanzionate per mancata tracciabilità. In quest’ultimo caso è stato disposto il sequestro di quattro tonnellate di patate e di una tonnellata di altri prodotti ortofrutticoli, ed elevate sanzioni per 3000 euro. I controlli sono stati svolti dai militari delle stazioni forestali di Fondi, Guidonia e Segni e con la collaborazione della a stazione locale dei carabinieri.