Rifiuti, i sindaci di Latina e provincia chiamati a scegliere un sito di stoccaggio

LATINA – E’ stata convocata per il 15 gennaio la conferenza dei sindaci della provincia di Latina per individuare un sito in cui stoccare la frazione di rifiuti che non può essere recuperata. Non una nuova discarica, ma un’area che dovrà ospitare materiale già depurato dopo il trattamento meccanico biologico. “Una scelta non più rinviabile e finalizzata alla chiusura del ciclo dei rifiuti a livello provinciale – secondo il consigliere regionale di FI Giuseppe Simeone che indica nell’autosufficienza la soluzione più appropriata. E’ evidente che solo con la chiusura del ciclo nel proprio territorio la provincia di Latina potrà pretendere che anche nelle altre realtà del Lazio si faccia altrettanto. Senza dimenticare la necessità di accelerare sul versante degli investimenti nelle nuove tecnologie e per il superamento dell’impiantistica esistente”.

Giornate bollenti sul fronte rifiuti visto che per il 22 gennaio, la Regione Lazio ha indetto invece la conferenza che dovrà decidere in maniera definitiva sulla richiesta di Ecoambiente di abbancare altri 38mila metri cubi di rifiuti nella discarica di Borgo Montello che ha ricevuto già il no del Comune di Latina vista la mancata bonifica da parte del gestore. La decisione dovrebbe di fatto essere già stata presa, un “bel “no”, ma la tensione tra i residenti che hanno partecipato in prima persona alle precedenti riunioni, resta alta.