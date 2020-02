Sanremo, terza serata: Giordana Angi canta Mia Martini

LATINA – Canterà La Nevicata del ’56, Giordana Angi, stasera (giovedì 6 febbraio) per la terza serata del Festival di Sanremo. Dopo aver ottenuto il tredicesimo posto (sui 24 big in gara), la cantante di Aprilia che si è esibita con un pezzo scritto da Manuel Finotti, sarà con il Solis String Quartet per eseguire lo storico brano reso celebre da Mia Martini, eseguito per la prima volta a Sanremo nel 1990.