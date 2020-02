Sanremo, terza serata per Tiziano Ferro che presenta il nuovo singolo Amici per errore

LATINA – Un frame del video che uscirà la prossima settimana anticipa la presentazione in anteprima assoluta al Festival di Sanremo del nuovo singolo di Tiziano Ferro, Amici per errore. Lo annuncia lo stesso artista che in questi giorni si gode il successo delle esibizioni come ospite fisso dell’Ariston. Ieri sera standing ovation per il duetto di Perdere l’Amore con Massimo Ranieri, e ora Tiziano spera di bissare allo stadio San Paolo di Napoli dove terrà il concerto del Tour Accetto Miracoli, il 24 giugno.

Il debutto del nuovo brano invece è per stasera, terza per l’edizione 20-20 della kermesse canora, arricchita proprio dalla voce e dalla presenza del cantautore di Latina che sta vivendo un momento magico.