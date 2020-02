Tiziano Ferro, scatto social mentre parte per Sanremo: “Credo che un sogno così non ritorni mai più”

LATINA – Valigia pronta destinazione Sanremo. Tiziano Ferro saluta Los Angeles e soprattutto Victor per volare in Italia al Festival di Sanremo. Nel post apparso da poco sui social, in bella vista ci sono due piattini svuota-tasche con le iniziali V (di Victor) e T (di Tiziano) e una citazione che è anche un’ affermazione: “Penso che un sogno così non ritorni mai più …”.

Domani, per il cantante di Latina che con grandissima generosità ha donato il cachet della sua partecipazione al Festival a cinque associazioni di volontariato della sua città, sarà debutto all’Ariston nella nuova veste voluta da Amadeus. E nel suo post non nasconde l’entusiasmo: “Parto, verso una fantasia che avevo da bambino. Aspettami che non sto via tanto!“.

IN RADIO – Intanto per Saremo è partito da Latina – come inviato per Radio Immagine e Radio Luna – Antonio Di Trento.

I collegamenti sono previsti da lunedì 3 a domenica 9 febbraio su Radio Immagine, in Festival Immagine, con i seguenti orari da lunedì a sabato alle 9.50 // 11.50 // 15.50 // 18.50 e domenica alle 11.50. Inoltre a partire da mercoledì 5 febbraio dopo la prima serata del Festival, gli appuntamenti con le novità discografiche in Prima Immagine saranno dedicati esclusivamente alle novità di Sanremo.