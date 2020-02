Pace fatta con un bacio tra Tiziano Ferro e Fiorello. Scuse a Victor e l’aneddoto su Latina

LATINA – Bacio sulle labbra ieri sera tra Tiziano Ferro e Fiorello sul palco del Teatro Ariston. Il cantante di Latina arrossisce e chiede scusa al marito Victor. La gag ha messo a tacere i rumors su un attrito tra i due che probabilmente non c’è mai stato. Tiziano Ferro dal palco ha poi raccontato un aneddoto di quando da ragazzo si piazzò terzo in un concorso canoro a Latina cantando proprio «Finalmente tu», la canzone che lo showman più amato d’Italia portò in gara a Sanremo nel 1995 e che venne stroncata dalla critica. “Arrivai terzo in quel concorso – ha raccontato il cantante di Latina – e vinsi un’autoradio Audiola”. Il duetto sulle note di quel brano, occhi negli occhi, è terminato con il bacio di riappacificazione e la foto di un abbraccio pubblicata dai due sui rispettivi profili social, con l’hastag #fatevenarisata.

Diciannovesima posizione per la cantante pontina Giordana Angi che nella quarta serata ha cantato tra i primi . Il suo pezzo “Come Mia Madre” scritto da Manuel Finotti e nel basso della classifica provvisoria derivata ieri sera dal giudizio della sala stampa.