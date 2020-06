Prima nascita in casa maternità Aloah: si chiama Azzurra come l’acqua in cui è nata

LATINA – Azzurra è il nome della prima bimba nata in Casa Maternità Aloah a Latina. Era attesa da qualche giorno ed è arrivata alle 3,45 di questa mattina, con parto in acqua come desideravano i genitori Fabiana e Carmine. Lo hanno annunciato le tre ostretriche che hanno seguito travaglio e nascita, Helene, responsabile della struttura, con le colleghe Raffaella e Roberta.

Azzurra pesa 2,950 kg è stata visitata da un pediatra immediatamente dopo la nascita e sta bene. “Grandissima emozione condivisa. Buona vita Azzurra”. è il saluto delle tre professioniste impegnate nel nuovo progetto.

TRAVAGLIO TIFANDO NAPOLI – Intanto nella stanza accanto si segue il travaglio di un’altra donna. Lei e il marito, tifosi del Napoli ieri sera hanno assistito con somma gioia alla Coppa Italia indossavando entrambi la maglia celeste del club partenopeo.