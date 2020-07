Oroscopo del giorno 06 Luglio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia l’atmosfera è piacevole: passerete dei momenti speciali insieme al partner e questo rafforzerà il vostro legame. Single: siete affascinanti e sensibili e potreste avere un incontro appagante. A lavoro sembra che i vostri progetti stiano raggiungendo il livello successivo: avete le giuste capacità per riuscire a velocizzare il percorso verso il successo. Per quanto riguarda la salute, dovreste evitare di fare troppi sforzi fisici: prendetevi un po’ di tempo per rilassarvi e vi sentirete ancora più bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, questo aspetto astrale promuove l’intimità, la condivisione e gli impegni sostenibili a lungo termine. Potrebbe essere il momento giusto per parlare di matrimonio, di figli o di comprare una casa. Single: una vecchia amicizia potrebbe evolvere lentamente verso una relazione più intima. A lavoro, il vostro vero valore, le vostre capacità e il vostro senso di iniziativa saranno apprezzati. Probabilmente vi verrà offerta una posizione più alta, o magari una mansione che vi caratterizza maggiormente. Per quanto riguarda la salute, sotto questa armonia planetaria mantenete un’ottima forma fisica e vi sentirete un po’ meglio se avete attraversato un periodo difficile da questo punto di vista.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia i vostri sentimenti sono molto profondi: avete raggiunto un ottimo equilibrio emotivo. Il partner vi sostiene nei minimi dettagli. Single: i vostri appuntamenti avranno la possibilità di trasformarsi in una relazione seria. Approfittate di questa situazione favorevole per il vostro sviluppo emotivo. A lavoro dovreste prendere in considerazione la possibilità di mettere in pratica i vostri valori sociali: potreste ricevere un aiuto collaborativo che vi porterà a risultati migliori. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi invitano a prendere una pausa per rilassarvi e prendervi cura di voi.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie sia i single, soffrono di solitudine. Si sentono annoiati nella loro relazione, e sembra che i sentimenti non siano più condivisi. Vi manca la passione e l’attenzione, ma provate a trovare alcune soluzioni perché non tutto è perso. A lavoro dovreste cercare di fare solo il minimo indispensabile: potreste rischiare di prendere decisioni sbagliate. Aspettate un po’ e la situazione sarà più chiara. Per quanto riguarda la salute dovreste prendere in considerazione qualche giorno di ferie: cercate di cambiare anche alcune delle vostre cattive abitudini.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non avrete nessuna preoccupazione: tutto sta andando per il meglio e siete grati della vostra vita insieme. Single: è una giornata favorevole ai nuovi incontri. Uscite di più perché avete la possibilità di conoscere una persona affascinante. A lavoro siete efficaci e vi sentite sicuri del vostro futuro. Rimanete concentrati sui vostri obiettivi e presto raccoglierete i frutti. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di recuperare un po’ di forze: non lasciate trascorrere la giornata senza prendervi una piccola pausa.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente è una giornata favorevole per le coppie: siete più attenti del solito col partner e passerete una bella serata insieme. Single: dovreste accettare alcuni incontri perché avete tutte le possibilità di conoscere una persona interessante. A lavoro avrete un atteggiamento positivo: alcuni di voi hanno deciso di rallentare un po’ e di pensare alle proprie opportunità. Per quanto riguarda la salute potreste provare alcune terapie naturali che vi aiuteranno a combattere i piccoli problemi ricorrenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia vorreste essere sempre voi a controllare tutto: attenzione, coinvolgete il partner spiegando le vostre ragioni prima di fare qualche errore irreparabile. Single: per un rapporto più serio dovreste aspettare ancora un po’, nel frattempo divertitevi di più. A lavoro dovreste ripensare la vostra posizione: sembra che niente vi accontenta più. Dovreste abbassare l’asticella per un periodo, poi, quando le acque si saranno calmate, potreste vedere la vostra situazione da un’altra angolazione. L’energia di Plutone agirà in maniera più calma oggi e vi offrirà un aiuto gradito per liberare lo stress e la tensione accumulati ultimamente.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, i vostri sogni più grandi potrebbero avverarsi. Il vostro fascino sorprenderà e vi avvicinerà di più al partner o al vostro prescelto. Potreste organizzare una cena romantica e passare dei momenti tranquilli insieme. Oggi sono i valori personali che saranno presi in considerazione nel campo professionale. Dovreste cercare di trovare un equilibrio tra le vostre aspirazioni e le vostre scelte. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di rilassarvi e di trovare qualche attività che potrebbe stimolarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarete invasi dal dubbio: potreste scoprire che la vostra relazione non corrisponde alle vostre aspettative. Vorreste più passione, ma dovreste pensare ai motivi che vi hanno portato in questa situazione. Single: cercate di prendervi più tempo per pensare a ciò che volete veramente. A lavoro potreste essere un po’ delusi per non aver ricevuto ancora una risposta: non preoccupatevi, a breve riuscirete a risolvere la questione. Dal punto di vista della salute cercate di pensare di più al vostro benessere: rilassatevi e riposatevi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia, i vostri sogni potrebbero diventare realtà oggi, se sarete sufficientemente suggestivi. Se volete ad esempio ufficializzare il vostro rapporto, prendete voi l’iniziativa. Single: se siete in attesa di notizie da una persona importante per voi, ci sono buone possibilità che accada presto. A lavoro dovreste concentrarvi di più sull’aiuto reciproco. Avete bisogno di una mano per poter far avanzare i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute siete pieni di energia e desiderosi di muovervi in tutte le direzioni. Tuttavia, in serata, cercate di rilassarvi.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, i single esprimono il loro fascino e potrebbero attrarre l’attenzione desiderata. In coppia, il partner avrà difficoltà a rifiutare i vostri desideri più intimi: sarà sufficiente suggerire e le cose faranno il loro corso. A lavoro i vostri valori sociali e di solidarietà dovranno nutrire le vostre azioni: siate più comprensivi del solito ed i vostri collaboratori lo apprezzano. Dal punto di vista della salute dovreste evitare gli sforzi eccessivi e cercare di riposarvi il tempo necessario.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, tendono ad essere troppo esigenti con il partner o con il prescelto. Dovreste cambiare il vostro atteggiamento ed accontentarvi di ciò che avete, almeno oggi. A lavoro, alcuni di voi potrebbero perdere la calma se qualcuno vi farà qualche ingiustizia. Difendete la vostra posizione rimanendo diplomatici ed educati. Per quanto riguarda la salute è arrivato il momento di prendervi cura di voi. Fate attenzione all’alimentazione e cercate di non superare alcuni limiti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.