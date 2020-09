Amministrative a Fondi, i candidati con Maschietto: “Nessuno disposto a tradire”

Shares

FONDI – “Dopo la dichiarazione apparsa sui social da parte del candidato sindaco Luigi Parisella in cui lascia intendere ed insinua un possibile sostegno da parte di alcuni di noi al suo progetto politico, dobbiamo doverosamente contraddirlo”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali eletti nelle liste a sostegno del candidato sindaco Beniamino Maschietto parlando di “provocazione”, in vista del secondo turno previsto per il prossimo 4 e 5 ottobre.

Il risultato elettorale del 20 e 21 settembre (Maschietto è al 49,50%) non può in alcun modo giustificare l’idea fantasiosa del candidato sindaco Parisella di possibili accordi incrociati che andrebbero a tradire la volontà degli elettori – si legge nella nota – Nessuno di noi ha mai pensato di poter sostenere un sindaco diverso da Beniamino Maschietto per il quale continueremo a chiederne il sostegno perché possa confermare la maggioranza dei suoi voti, anche al secondo turno e con noi possa guidare l’amministrazione della nostra città.

Non abbiamo bisogno – proseguono – di affrancarci da nessuno e soprattutto non siamo assolutamente interessati a sostenere un candidato Sindaco che finora ha solo sparlato e offeso il nostro progetto politico e il nostro candidato sindaco Beniamino Maschietto… la coerenza e la responsabilità verso i nostri concittadini non ci permetteranno mai di essere al fianco di un sindaco diverso da Beniamino Maschietto. Il richiamo del candidato Parisella all’art. 67 della nostra Costituzione conferma la sua strategia di voler essere eletto a tutti i costi, anche con consiglieri con cui non ha nulla da condividere. D’altronde, pur di raggiungere il suo risultato personale, Parisella non ha esitato a rinnegare i suoi candidati al consiglio comunale chiedendo ai nostri elettori il voto disgiunto”, si legge nella nota firmata oltre che dai consiglieri comunali eletti anche dai candidati delle liste della coalizione a sostegno di Beniamino Maschietto: FI, Dc, Lega e alcune civiche.

Parisella parla di “altra fazione” che “genera DISINFORMAZIONE” e annuncia una diretta social “per fare chiarezza”.