Riapre la “Divinity Terrace” a Roma

ROMA – Il futuro della capitale ricomincia anche da un luogo simbolo, la sfida alla crisi da uno spazio conviviale con vista sul centro di Roma. Riapre la “Divinity Terrace”, la terrazza del “The Pantheon Iconic Rome Hotel” in Via di S. Chiara. Un soft opening nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, fissato per il 2 settembre, alle ore 17. Nonostante il momento difficile per le attività del settore e la contrazione del mercato il Pacini Group rilancia e riapre la Terrazza anche per guardare positivamente al futuro. La location è aperta dal mercoledì alla domenica ed è necessaria la prenotazione