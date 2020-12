Covid-19, 130 nuovi casi. Casati “Il dato ci conforta e ci stiamo organizzando per il vaccino”

Shares

LATINA – Oggi 130 nuovi casi positivi al Covid a Latina e provincia. Lo ha anticipato il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati presentando la riorganizzazione del sistema sanitario, parlando dei nuovi ospedali e del nuovo ruolo che avranno le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) a Latina. “Facendo i dovuti scongiuri per il terzo giorno abbiamo dati più bassi e questo ci conforta. le misure adottate stanno dando i loro frutti”.

VACCINO ANTICOVID – Casati ha anche parlato dell’organizzazione in vista della somministrazione dei vaccini anticovid: “Stiamo acquisendo i surgelatori necessari per stoccare le dosi in vista della somministrazione che avverrà nei primi messi del nuovo anno partendo dal personale sanitario e delle residenze socio assistenziali”