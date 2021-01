Latina Calcio 1932 vs Afragolese sarà trasmessa su Sport Italia per la LND

LATINA – Sarà trasmessa in diretta e in esclusiva per la Lega Nazionale Dilettanti su Sport Italia, la gara di domenica 10 gennaio allo Stadio Francioni tra il Latina Calcio 1932 e l’Afragolose 1944. Proprio pochi minuti fa sul portale ufficiale della TV è stata pubblicato il filmato che pubblicizza la gara, valida per la undicesima giornata del campionato di serie D girone G. In ragione della decisione della lega l’evento già programmato e prodotto dalla società nerazzurra a pagamento sul proprio profilo facebook è stato annullato, nella considerazione che la gara proposta dalla LND sarà in esclusiva e gratuita.