Oroscopo del giorno 08 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. In coppia sarà una giornata serena: passerete momenti piacevoli insieme al partner e vi renderete conto della profondità dei vostri sentimenti. Single: abbiate fiducia in voi stessi e non cercare di accontentare tutti rischiando la vostra felicità. A lavoro vi sentirete incerti ed avrete difficoltà a svolgere alcune attività: cercate di concentrarvi e pensate positivamente perché domani sarà un giorno più accessibile. Per quanto riguarda la salute, le vostre paure abbasseranno il morale: dovreste rilassarvi magari decidendo di trascorrere la serata insieme agli amici: vi aiuterà a rimettervi in gioco.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il partner vi sarà vicino e vi aiuterà in varie occasioni regalandovi soddisfazioni e crescita a livello personale. Single: sarà una giornata ricca di emozioni e dovreste approfittare della presenza di Venere per esprimervi liberamente. A lavoro dovreste essere cauti nel prendere decisioni importanti ed evitare di affidarvi troppo all’istinto e all’impulsività: prendetevi tutto il tempo necessario ed agite con razionalità ed equilibrio. Per quanto riguarda la salute, la disposizione astrale stabilisce un buon equilibrio e vi aiuterà a preservare il benessere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata molto interessante: avete finalmente capito la causa delle vostre divergenze e con tanta maestria ed affetto riuscirete a chiarire tutti i problemi. Single: inizierete a percepire alcuni segnali allettanti da una persona importante per voi. Professionalmente sarete in grado di mostrare la giusta freddezza nei rapporti e di agire con diplomazia in situazioni insolite. Per quanto riguarda la salute è grazie all’impegno profuso ultimamente che vi sentirete traboccanti di energie.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, grazie alla volontà e alla positività, supererete gli ostacoli e noterete una crescita generale della vostra relazione. Single: sarete in grado di sfruttare al meglio le vostre qualità e riuscirete ad attrarre tutti i sguardi. Professionalmente, dovrete dimostrare che non siete disposti a fare passi indietro e che siete determinati ad ottenere ciò per cui vi siete impegnati. La salute è nella norma, ma ricordatevi di non pretendere troppo dal vostro corpo perché potreste risentirne più tardi. Non sottovalutate nemmeno l’importanza di un buon sonno ristoratore per ricaricare le batterie.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia le Stelle vi spingono verso la stabilità e alcuni valori importanti saranno rafforzati: vi renderete conto della profondità dei vostri sentimenti e della fiducia verso il partner. Single: dovreste riuscire ad attrarre le persone con facilità e a coinvolgerle nei vostri piani. Professionalmente potreste arrivare ad una svolta importante per il vostro futuro: dipenderà da voi fare le giuste scelte. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto più energici e vitali del solito ed avvertirete energia supplementare che saprete incanalare nel modo più bilanciato.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. In coppia, dovreste cercare di superare i malcontenti e le insoddisfazioni che vi portate dietro; parlate col partner per risolvere in fretta queste divergenze di opinione. Single: sarete in grado di mantenere la calma anche nelle situazioni più insolite. Professionalmente avrete difficoltà a sostenere i vostri discorsi e sarebbe saggio rimandare gli appuntamenti importanti. Per quanto riguarda la salute, la Luna avrà un’influenza piuttosto negativa: vi mancherà il tono ed avrete poche energie. Cercate di rilassarvi il più possibile ed evitate sforzi inutili.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia l’aspetto astrale assicura un accordo ed una maggiore fermezza nel rapporto. Insieme al partner andrete sempre più lontano e con più sicurezza verso il futuro. Single: sarete molto motivati a conquistare la persona a cui sognate da tempo e Marte vi darà una mano. Professionalmente le vostre iniziative e proposte saranno osservate con attenzione ma accolte con gentilezza. È merito della configurazione astrale se la fiducia ritorna e se vi sentirete motivati a proseguire. Per quanto riguarda la salute, il benessere è preservato grazie da uno stile di vita sano: state evitando errori alimentari e tornate in equilibrio senza grosse difficoltà.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia il modo di vivere l’amore sarà appassionato e privo di mezze misure, guadagnando complimenti da parte del partner. Single: cercate di divertirvi di più e di pensare di meno, lasciatevi andare ed il tempo farà le sue magie. Professionalmente vi mancherà la motivazione e lo spirito di intraprendenza: non preoccupatevi troppo, è una situazione temporanea e presto tutto tornerà alla normalità. Per quanto riguarda la salute, il Sole migliorerà il vostro umore e vi porterà energie positive: cercate di risparmiarvi un po’ anche per i prossimi giorni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. In coppia dovreste trovare un equilibrio tra le vostre esigenze e le aspettative del partner: cercare di accontentarlo in tutto non vi renderà troppo felici. Single: non rinunciate alle vostre passioni solo per compiacere gli altri. Professionalmente sarà una giornata più difficile del solito e potreste essere costretti a rimanere più tempo sul posto di lavoro. Lo stato generale della salute non sarà particolarmente buono anche se non presenterà alcun segnale allarmante. Se non siete motivati a praticare uno sport, potreste cogliere l’occasione per meditare sulla vita, sulle scelte e sui vostri progetti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia dovreste trovare un po’ di entusiasmo per portare avanti il vostro rapporto perché sarebbe un peccato rinunciare proprio ora: le Stelle raccomandano un dialogo costruttivo, siate onesti e sinceri col vostro partner. Single: dovreste rimandare gli appuntamenti a tempi migliori. Professionalmente vi sentite insicuri e vi fate troppe domande su alcune scelte: approfittate di questa giornata per stabilire i vostri obiettivi con più chiarezza. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di riposo per liberarvi dalle tensioni accumulate.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia l’immaginazione prenderà il sopravento ed il partner reagirà positivamente alle vostre iniziative. Riuscirete a portate ancor più passione e tenerezza alla vita sentimentale. Single: avrete le giuste motivazioni per impegnarvi seriamente. A lavoro riuscirete a chiarire alcune situazioni e a rafforzare i rapporti con i vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare più attenzione al vostro stile di vita ed ai vostri ritmi troppo veloci: concedetevi delle pause ed il corpo vi ringrazierà.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. In coppia, la congiunzione astrale vi renderà troppo capricciosi e potreste subire le ire del partner: cercate di rimanere calmi e di abbassare l’asticella delle vostre richieste. Single: se avete un appuntamento cercate di essere chiari ed onesti. Professionalmente sarete troppo critici nei confronti degli altri e potreste innescare dei conflitti: agite con diplomazia per evitare di peggiorare la vostra situazione. Per quanto riguarda la salute, non cercate di compensare alcune mancanze emotive con il cibo: rischiate di appesantirvi e sentirvi peggio di prima.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.