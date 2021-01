Oroscopo del giorno 09 Gennaio 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la fiamma del desiderio e della passione potrebbe sorprendervi poco prima del primo mattino e vi accompagnerà per tutto il giorno. Single: preferirete aspettare alcune notizie prima di prendere una decisione. Professionalmente, la Luna vi metterà in contatto con persone in grado di aiutarvi ad apportare i cambiamenti desiderati e vi fornirà tutta l’energia necessaria per portare a termine i vostri progetti. La salute sarà al top e non dovrete preoccuparvi di nulla.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia, la congiunzione astrale potrebbe rendervi un po’ troppo idealisti: volete essere apprezzati ad ogni costo e ciò potrebbe spingervi ad agire impulsivamente. Single: non avrete difficoltà ad interagire con gli altri su vari argomenti e vi divertirete a creare nuove connessioni con le persone che vi verranno presentate. Professionalmente, assicuratevi di restare concentrati sul lavoro perché la superficialità potrebbe causarvi qualche guaio. Per quanto riguarda la salute, non date importanza ai pensieri negativi e cercate di godervi la vita nel miglior modo possibile.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia sarete intraprendenti, pieni di iniziative ed ansiosi di portare un po’ di originalità alla vostra relazione. Giove e la Luna vi rendono teneri per la gioia della vostra metà. Single: avrete un’aura di gentilezza e giovialità che vi renderà irresistibile di fronte agli altri. Inoltre una persona della vostra cerchia potrebbe benissimo vedervi sotto una nuova luce. Professionalmente dovreste rilanciare vecchie proposte perché sarà la volta buona. Per quanto riguarda la salute, se dormite male, dovreste prendervi cura di questo problema: si tratta di vecchie emozioni o paure sepolte che risorgono di notte.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete pienamente consapevoli di ciò che state vivendo: una bellissima storia d’amore. I rapporti sono gratificanti e fioriscono a tutti i livelli: emotivo, sensuale e psicologico. Single: dovreste vincere la timidezza ed osare di più se volete conquistare il cuore di una persona importante. Professionalmente sarete molto impegnati e dovreste organizzarvi in modo razionale per poter far fronte a tutto. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi incoraggiano a rilassarvi anche se non ne sentite il bisogno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sarete travolti da preoccupazioni professionali e non avrete troppo tempo da dedicare alla vostra relazione: il partner dovrà conviverci con il rischio di provocare tensioni. Single: la vostra indole possessiva potrebbe prendere il sopravvento e non vi sarà di grande aiuto. Professionalmente si sentirà la vostra mancanza di organizzazione, specialmente se rifiutate l’aiuto che vi verrà offerto. Non siate così testardi ed accettate di collaborare: vedrete che sarete più efficienti e più veloci. Per quanto riguarda la salute, siete troppo stressati e nemmeno ve rendete conto: rilassatevi e concedetevi più tempo per riposare.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia sarà nei piccoli gesti della vita quotidiana che dimostrerete la piena consapevolezza del vostro affetto. Avrete l’occasione di godervi un momento di intimità e di affrontare gli argomenti più sensibili: non avrete problemi a trovare un compromesso vincente. Single: è il giorno in cui dovrete uscire di casa per incontrare persone importanti. Professionalmente, non agirete sotto il primo impulso ed otterrete grandi soddisfazioni: a volte basta pensare un po’ per trovare idee brillanti. Per quanto riguarda la salute, sarete abbastanza in forma sia fisicamente che moralmente.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia passerete una grande giornata all’insegna della cordialità e della condivisione. Il vostro entusiasmo ed il buonumore si ripercuotono sulla vostra metà e la vostra compagnia sarà molto apprezzata. Single: il dinamismo ed il vostro ampio sorriso dovrebbero catturare le attenzioni oggi, ma non esagerate. Professionalmente avrete ottime possibilità in tutto ciò che avete messo in atto. Se volete cambiare il vostro settore di attività, le porte si apriranno facilmente. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni fisiche e per preservare questa dinamica dovreste fare attenzione alla sovralimentazione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia, dovreste affrontare nuove sfide che vi aiuteranno a migliorare il vostro legame. Il pianeta vi dona anche più passione, sensualità ed erotismo. Single: deciderete di lasciarvi andare al sentimentalismo ed oserete a dichiarare i desideri più profondi. Professionalmente sarete brillanti da tutti i punti di vista: efficacia, puntualità ed organizzazione saranno le vostre armi migliori. Per quanto riguarda la salute, una forma fisica eccellente vi accompagnerà per tutto il giorno: vi sentirete bene con voi stessi e nulla oscurerà il morale.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente godrete di una giornata senza nuvole nella vostra relazione. Giove rafforza il bisogno di comunicare col partner e Venere farà dissipare tutte le vostre paure: avete voglia di costruire di più e dare ancora più forza al vostro legame. Single: vi integrerete facilmente nel vostro ambiente sociale e sarete in grado di affascinare chiunque incroci la vostra strada. Professionalmente sarete disposti a compiere alcuni sacrifici per raggiungere i vostri obiettivi e la serietà vi aiuterà ad aprirvi la porta verso il successo. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete pieni di energia e godrete di un buon morale.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia volete fare molto per il partner, ma non è necessariamente la soluzione migliore: si sente un po’ soffocato e gradirebbe maggiore libertà di opinione. Single: se doveste incontrare una persona, non agite con troppa fretta rischiando di allontanarla. Professionalmente avete idee nobili ed altruistiche e vi impegnate a creare buoni rapporti con tutti. Sfortunatamente però, alcuni non condivideranno la vostra generosità. Per quanto riguarda la salute, è arrivato il momento di eliminare alcune cattive abitudini.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, non perderete nessuna occasione per mostrare i vostri sentimenti al partner. Tra messaggi e telefonate solo per il piacere di scambiare qualche parola, pianificherete una serata romantica ben organizzata e farete di tutto per coccolare e far felice la vostra metà. Single: sarete molto più affettuosi e dimostrativi del solito. Professionalmente, l’aspetto astrale migliorerà la capacità di analizzare accuratamente le situazioni lavorative. Per quanto riguarda la salute godrete di un ottimo umore e vi godrete la giornata nella migliore vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia avrete molto da dare: sarete sempre pronti a compiacere il partner. Single: partirete da una bella sensazione, quella di incontrare il grande amore per costruire insieme un futuro, ma le Stelle potrebbero decidere diversamente mettendovi sulla strada due scelte che susciteranno entrambe il vostro interesse. Professionalmente è in totale autonomia che lavorerete al meglio, organizzandovi come sapete fare. La salute è ottima, ma evitate gli eccessi che potrebbero rendervi nervosi.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.