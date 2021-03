Oroscopo del giorno 07 Marzo 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia torna l’armonia e la buona volontà: insieme al partner trascorrerete momenti piacevoli grazie al vostro approccio romantico. Single: se di recente avete avuto un appuntamento positivo, è arrivato il momento di impegnarvi per esprimere la vostra passione. Dal punto di vista della salute sarete molto più sereni del solito e questo vi farà sentire bene anche fisicamente. In famiglia l’atmosfera sarà piacevole ed ognuno troverà il suo posto senza danneggiare la tranquillità degli altri.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete in perfetta sintonia con il partner ed il vostro legame fiorisce grazie all’influenza protettiva di Venere. Single: potreste avere un appuntamento che si rivelerà molto interessante. Per quanto riguarda la salute, il tandem mente-corpo funziona molto bene: siete radiosi e pieni di energia. La famiglia e le relazioni amichevoli rimangono pacifiche, l’atmosfera generale è calda e l’intesa con i cari è cordiale.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le Stelle sorridono alle coppie: dovreste avere le carte in regola per far avanzare la vostra situazione, qualunque essa sia. Single: vivrete una bella evoluzione nei vostri rapporti. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni sia fisiche che morali: vi sentite sereni e rinvigoriti. In famiglia, l’atmosfera sarà piuttosto cupa e non sarete in grado di gestire in maniera diplomatica alcuni discorsi: dovreste pensare di più a voi stessi e rilassarvi per poter superare certe ansie.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la comunicazione sarà facilitata e la sensibilità accentuata dall’influenza astrale: riuscirete ad essere più romantici e a sorprendere piacevolmente il partner. Single: è un giorno favorevole ai nuovi incontri. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi proteggono dai piccoli inconvenienti, tuttavia, non superate certi limiti: i crampi e le tensioni sono possibili. In famiglia dovreste affrontare i discorsi con gentilezza e rispetto nei confronti degli altri anche se vorreste criticare più di qualche aspetto: è meglio controllarsi.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno e, dal punto di vista sentimentale, questa configurazione astrale è l’ideale. In coppia riceverete segnali di affetto e gratitudine che stavate aspettando da qualche tempo. Single: sarete in modalità seduzione ed avrete l’imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda la salute sarete in forma olimpica e la motivazione per le attività fisiche si farà sentire: è il modo migliore per mantenervi sani e di buon umore. In famiglia l’atmosfera generale sarà gradevole: i discorsi saranno costruttivi, e se ne avrete bisogno, ci sarà sempre qualcuno su cui contare.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete presi da impulsi romantici: molti di voi vorranno stabilizzare la propria relazione e progettare il futuro. I single dovrebbero uscire di più tentando di affrontare la timidezza a viso aperto. Per quanto riguarda la salute Marte spingerà a rivedere il vostro stile di vita: se volete rinunciare alle cattive abitudini sarebbe saggio farlo gradualmente. In famiglia, qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro aiuto, tuttavia, se la situazione diventa troppo complicata, non fatevi coinvolgere più del necessario.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia tutto va nella giusta direzione: godetevi la presenza del partner e cercate di passare più tempo insieme. Single: anche se non mancherà l’intensità emotiva, gli incontri saranno leggeri e divertenti. Dal punto di vista della salute non avrete nulla da preoccuparvi: la mente è serena e vi sentite bene nel vostro corpo. In famiglia, grazie alla vostra disponibilità ed alla vostra esperienza di vita, riuscirete ad aiutare un caro a superare un evento piuttosto sgradevole.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno e potrebbe rendervi nervosi. In coppia sarete suscettibili ed il partner avrà la tendenza ad infastidirvi: non cercate conflitti e non rispondete alle provocazioni. Single: se avete un appuntamento sarebbe meglio cercare di rimandarlo perché non sarete in grado di comunicare a dovere. Per quanto riguarda la salute, i vecchi disturbi fisici stanno riaffiorando e dovrete affrontare questi problemi ricorrenti prima che diventino più gravi. In famiglia non sarete in grado di mantenere la calma e sarebbe saggio cercare di evitare alcuni discorsi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in opposizione con Marte nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi sarà difficile distinguere ciò che è reale da ciò che immaginate: i vostri dubbi prendono il sopravento e vorreste cambiare tutto: meglio aspettare un po’ prima di prendere alcune decisioni. Single: non sarà il giorno ideale per conoscere nuove persone. Per quanto riguarda la salute, per trovare pace e sentirvi più sereni dovreste cercare di isolarvi ed immergervi in attività che vi faranno stare bene. In famiglia non è indicato intervenire nelle discussioni perché, a causa del vostro stato d’animo, potrebbero trasformarsi rapidamente in conflitti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, la vostra natura passionale sarà accentuata dalle Stelle e tutto dipenderà dalla profondità dei sentimenti o dei risentimenti: o sarete molto soddisfatti o ne rimarrete delusi. Per quanto riguarda la salute è arrivato il momento di fare un bilancio e di cercare di migliorare lo stile di vita e soprattutto l’alimentazione. Il clima familiare ed amichevole varierà a seconda dell’umore di ciascuno. Poiché alcune energie astrali si trasferiscono meglio delle altre, è possibile che Plutone accentui anche i flussi negativi: occhio alle parole.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, volete più attenzioni da parte del partner: cercate un modo cordiale per farglielo capire. Single: cercate di essere più aperti nei vostri incontri e parlate un po’ di voi per farvi conoscere meglio. Dal punto di vista della salute, anche se vi sentite bene, alcuni problemi ricorrenti sono pronti a riaffiorare: cercate di trovare una soluzione definitiva. A livello relazionale, l’armonia astrale vi permetterà di trasmettere la vostra esperienza o la vostra conoscenza ai membri più giovani della famiglia o ad una persona che sta attraversando un periodo difficile che voi avete già passato.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno ed aumenta la passione. In coppia è arrivato il momento di programmare una serata intima e di godere del vostro amore. Single: è il giorno migliore per esprimere i vostri sentimenti. Dal punto di vista della salute sarete di buon umore ed avrete voglia di migliorare l’aspetto fisico: sicuramente le vostre scelte saranno ottime anche per la forma fisica. In famiglia la comunicazione sarà al top e grazie al vostro ottimismo riuscirete a trovare soluzioni e a rassicurare tutti coloro che hanno qualche difficoltà al momento.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.