Oroscopo del giorno 16 Marzo 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete dinamici e vorrete condividere tutti i vostri pensieri con il partner: farlo vi aiuterà a capirvi molto meglio. Single: non vi mancherà il coraggio di rivelare ad una persona quello che provate realmente. Dal punto di vista professionale, alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta molto interessante che si adatta perfettamente alle vostre abilità. Per quanto riguarda la salute vi sentirete entusiasti e godrete di una buona vitalità: cercate di scegliere attività compatibili con le vostre esigenze fisiche.

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la comunicazione sarà eccellente e non avrete problemi a mettervi d’accordo sui progetti futuri. I single dovrebbero sconfiggere la timidezza ed osare per fare il grande passo. La situazione globale è davvero favorevole e per la maggioranza di voi la risposta sarà in linea con le aspettative. Professionalmente, dopo il recente tumulto, sembra che la situazione si stia finalmente risolvendo: avete preso le decisioni giuste per andare avanti e soprattutto vedete le cose in modo più ottimista. Per quanto riguarda la salute, la forma è relativamente buona: dormite meglio ultimamente, tuttavia, non approfittatene per entrare in attività che richiedono troppo sforzo fisico.

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia state dimostrando il vostro affetto e dovreste vedere un miglioramento della vostra situazione attuale. Single: potreste scoprire un dettaglio che vi farà pensare un po’ prima di proseguire. Professionalmente, senza dubbio, sarete guidati da un desiderio di cambiamento o dalla necessità di dare nuovo respiro alle vostre attività quotidiane: approfittate di questa ispirazione per dare libero sfogo all’immaginazione. Per quanto riguarda la salute, cercate di eliminare alcune cattive abitudini e riposatevi di più.

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. In coppia vorreste che il partner prendesse un po’ più di iniziativa. Avete la sensazione di essere gli unici a pianificare eventi, attività ed a sviluppare progetti a lungo termine: non esitare a spiegare come vi sentite. Single: non sarà la giornata migliore per coloro che decideranno di fare un passo verso la persona desiderata. Professionalmente avrete qualche problema organizzativo e dovreste accettare l’aiuto dei vostri colleghi per portare a termine alcune attività. Per quanto riguarda la salute, se alcuni nativi si sentono leggermente stanchi al momento, una cura di vitamine può essere la soluzione appropriata.

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, anche se avrete qualche problemino, potete sperare di rendere la vostra vita insieme ancora più appassionante. Single: alcuni dei vostri amici vi aiuteranno a vedere più chiaramente la situazione emotiva. Professionalmente è arrivato il momento di rilanciare un progetto: fidatevi delle vostre buone idee e delle vostre capacità. Per quanto riguarda la salute, sembra che il corpo non segua i pensieri: cercate di riposarvi per liberare la mente da influenze negative perché la Luna è lì per aiutarvi.

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’aspetto planetario porta il vostro rapporto alla maturità: avete delle proposte valide ed il partner sarà contento di essere coinvolto. I single preferiranno prendersi il tempo necessario prima di accettare un nuovo incontro. Professionalmente, gli impulsi planetari vi porteranno maggiore consapevolezza delle vostre capacità e vi aiuteranno a sistemare alcune situazioni importanti. Per quanto riguarda la salute, la posizione astrale vi permette di godere appieno di questa giornata e favorisce il vostro equilibrio interiore.

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. In coppia, cercate di far partecipare di più il vostro partner alle faccende quotidiane: può essere l’occasione per avere risposte importanti a problematiche recenti. Single: non avrete difficoltà ad interagire con gli altri su vari argomenti e vi divertirete a creare nuove connessioni con le persone che vi verranno presentate. Professionalmente si sentirà la vostra mancanza di organizzazione, specialmente se rifiutate l’aiuto che vi verrà offerto. Per quanto riguarda la salute, sarete abbastanza in forma sia fisicamente che moralmente.

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete intraprendenti, pieni di iniziative ed ansiosi di portare un po’ di originalità alla vostra relazione. Single: dovreste vincere la timidezza ed osare di più se volete conquistare il cuore di una persona importante. Professionalmente Venere vi influenzerà in maniera positiva: sarete motivati ed avrete il giusto atteggiamento per vedere i risultati dei vostri sforzi. Per quanto riguarda la salute, state pensando seriamente di rimettervi in gioco fisicamente: alcuni sport saranno come una boccata d’aria fresca, sta a voi scegliere.

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie dovranno impegnarsi di più per avere una rapporto più solido: non basta stare insieme per essere felici. Single: una persona potrebbe rendervi molto felici o deludervi a seconda della vostra situazione. Riflettete sulle aspettative prima di prendere una decisione. Professionalmente potreste affrontare problemi amministrativi, ma per poter proseguire dovreste cercare di risolverli in fretta. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di rallentare un po’: risparmiate del tempo per riposarvi e per evitare l’esaurimento.

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, ci sarà la possibilità di qualche discussione di troppo, anche per colpa di particolari poco importanti che potrebbero però minare la stabilità del vostro rapporto. Single: dovreste provare ad essere più chiari nelle conversazioni ed esprimere le vostre aspettative. Professionalmente sarete soddisfatti del vostro lavoro e vi concentrerete con più entusiasmo sui progetti: a breve ne raccoglierete i frutti. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto forti e siete pronti ad affrontare le sfide della giornata.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, un impulso amorevole vi spinge ad avvicinarvi al partner con passione e tenerezza. Single: vivrete un giorno appagante emotivamente e, con l’aiuto del Sole, potrete aspettarvi grandi cose. A lavoro, dovreste essere più discreti e più umili: avete tante risorse, ma dovreste imparare ad usarle senza diventare presuntosi. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi invitano ad iniziare un’attività fisica: ne avete bisogno per mantenervi in forma e per alleviare le tensioni quotidiane.

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’opposizione lunare vi causerà qualche problema e sarà difficile comunicare con il partner. Single: gli incontri non sono impossibili grazie alla presenza di Venere nel vostro segno, tuttavia, data la sua posizione, sarebbe meglio rimandare gli appuntamenti ad un periodo astrale più tranquillo. Professionalmente, è un buon momento per riflettere e per cercare di diversificare le vostre attività. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene, ma dovreste cercare di riposarvi meglio e di rilassarvi il più possibile.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.