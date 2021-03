Oroscopo del giorno 15 Marzo 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia la comunicazione sarà costruttiva: coloro che attraversano alcune difficoltà riusciranno a trovare un terreno comune, gli altri parleranno dei loro progetti. Single: nel vostro ambiente si trova una persona con la quale avete un sacco di cose in comune, aprite gli occhi. Professionalmente, l’aspetto astrale vi permette di conquistare il vostro campo da gioco grazie alla mentalità pratica: vi confrontate senza problemi di fronte a coloro che dubitano dalla vostra tenacia. Per quanto riguarda la salute, siete troppo sedentari e potreste avvertire dei dolori articolari: un po’ di movimento farebbe miracoli.

(21 aprile – 20 maggio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia costruite la vostra felicità facendo concessioni e tenendo conto delle aspirazioni del partner. Il vostro atteggiamento promuove il benessere della coppia portandovi anche un’ondata di romanticismo. Single: sarebbe interessante riconsiderare una relazione episodica che potrebbe diventare più importante di quanto sembri al momento. Professionalmente avete un comportamento contraddittorio: da una parte siete animati da una volontà senza difetto, dall’altra, battete in ritirata: mostrate ciò di cui siete capaci per non farvi sospettare di mancanza di coinvolgimento. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza si farà sentire: riposatevi ed idratatevi.

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie che hanno affrontato delle difficoltà, si annuncia una giornata serena: dovreste riuscire a trovare buone soluzioni ai vostri problemi. Single: è un giorno molto favorevole per incontrare nuove persone. A lavoro le vostre incertezze professionali vi impediscono di avanzare serenamente: riflettete un attimo per trovare la soluzione migliore. La salute è buona ma state trascurando le esigenze del corpo: cercate di riposarvi per non esaurire le energie.

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia il clima generale è buono: godete del vostro legame e concretizzate i bei progetti che avete in mente da tempo. I single dovrebbero trascorrere una bella giornata se decideranno di uscire di più. A lavoro condurrete le vostre attività facilmente e con reattività: il vostro coinvolgimento sarà ben apprezzato. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene e questo vi rende felici: il sentimento di rinascita vi animerà per tutto il giorno.

(23 luglio – 22 agosto)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il clima dovrebbe calmarsi, soprattutto per coloro che stanno vivendo un periodo difficile. I single capiranno che il partner ideale non esiste ed abbasseranno l’asticella. A lavoro, alcune porte si apriranno con facilità: approfittatene. Per quanto riguarda la salute, avvertirete delle variazioni piuttosto brutali: cercate di mantenere un ritmo equilibrato e tutto vi sembrerà più facile.

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, volete cambiare alcune abitudini ma dovreste prima mettervi d’accordo con il partner per evitare i malintesi. Single: non siete del tutto soddisfatti della vostra situazione attuale, ma questo dipende anche dalle scelte che avete fatto. Professionalmente potreste sentirvi sopraffatti dall’immensità del lavoro da svolgere, ma se chiedete aiuto ai colleghi riuscirete a portare tutto a buon fine. Per quanto riguarda la salute, le Stelle supportano pienamente le persone atletiche.

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quadrato con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sentirete il bisogno di tenerezza ed affetto: se riuscite a farlo capire al partner, la vostra serata sarà molto romantica. Single: dovreste cercare di capire cosa vi impedisce di esprimere i vostri sentimenti. A lavoro sono in arrivo novità positive, siete apprezzati da colleghi e superiori e, se lavorate per voi stessi, vedrete presto buoni risultati. Per quanto riguarda la salute non lasciatevi trasportare da pensieri oscuri o negativi: più bloccate gli elementi nella mente, più rischiate di perdere vitalità.

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, siete stanchi di ripetere sempre le stesse cose e di non essere ascoltati. Ma forse non usate la tecnica giusta per far arrivare i vostri messaggi. Single: se avete incontrato qualcuno ultimamente, oggi potrebbe cercare di saperne di più su di voi. Fate uno sforzo e siate più socievoli. Professionalmente, il vostro dinamismo e la vostra efficienza potrebbero portarvi a cercare nuove responsabilità. Per quanto riguarda la salute, sarete molto vitali e deciderete di riprendere le vostre attività fisiche.

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in quadrato con Saturno nel vostro segno. In coppia sarete troppo sensibili e potreste fraintendere le parole del partner: cercate di analizzare meglio le sue intenzioni prima di prendere decisioni sbagliate. Single: se rimanete sulla difensiva, la vostra situazione non vedrà un miglioramento. Professionalmente sarete rigorosi e non avrete problemi a portare a termine tutto ciò che vi siete proposti di fare. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di trascorrere un po’ di tempo con la natura e di muovervi per mantenervi in ottime condizioni fisiche.

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. In coppia vorreste che il partner mostri maggiormente i propri sentimenti, ma anche voi dovreste essere più accessibili e dimostrare più tenerezza. Single: dovreste aspettare giorni migliori per parlare di amore se volete evitare alcune incomprensioni. Professionalmente le vostre faccende tenderanno ad accumularsi, ma non preoccupatevi perché il senso dell’organizzazione vi permetterà di trovare le soluzioni adatte. Per quanto riguarda la salute dovreste assolutamente prendervi delle pause per rilassarvi se volete evitare un calo di energie.

(20 gennaio – 18 febbraio)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia comunicate in modo costruttivo e ne approfitterete per avvicinarvi ai progetti comuni lasciati in sospeso. Single: vi sentirete molto entusiasti e deciderete di incontrare nuove persone. Professionalmente le Stelle vi ispireranno con idee innovative per rendere il lavoro più efficace; tuttavia, potreste dover affrontare una serie di incomprensioni. Per quanto riguarda la salute, la mente ha lavorato molto ultimamente e vi meritate una bella pausa.

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quadrato con Plutone nel vostro segno. In coppia è meglio lasciar andare le cose piuttosto che provare a cambiarle: dovreste pensare bene prima di prendere una decisione come una separazione, una pausa o la riconciliazione. I single hanno fissato l’asticella così in alto che possono restare solo delusi dai loro possibili incontri. Professionalmente siete determinati ad avere successo nei progetti in corso e la concentrazione vi permetterà di andare avanti in modo efficace. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto bene e se manterrete il ritmo attuale potreste approfittare di questo benessere a lungo.

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.