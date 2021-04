Giordana Angi canta con Loredana Bertè: esce il nuovo disco

LATINA – Il 14 maggio uscirà il nuovo disco di Giordana Angi. Ne dà notizia la cantautrice di Aprilia spiegando che il terzo lavoro si intitola “Mi muovo” e sarà preceduto il 29 Aprile dal singolo “Tuttapposto“ con un feat di Loredana Bertè.

“È un momento importante per me e ho bisogno di voi. C’è voluto un anno di coraggio per mettere in musica tutte queste emozioni. Questo disco ha dentro le parole che mi appartengono – è il messaggio contenuto in un post dell’artista nella quale per primo ha creduto Tiziano Ferro e che poi è stata lanciata definitivamente da Amici – Ci sono sogni, paure, ricordi e volontà. È un viaggio nel quale vorrei vi muoveste con me e mi seguiste dalla prima all’ultima traccia”.

Qualche sentita parola anche per la Bertè, tornata sulla cresta dell’onda e in un momento di particolare vena artistica: ” Ringrazio Loredana per la fiducia. L’ onore è immenso e non saprei descriverlo. Mi sono tanto a fare questa canzone!”

Non resta che ascoltarla.