Covid, in calo i casi tornati sotto i mille, ma altri tre decessi a Latina, Sezze e Aprilia

LATINA – Torna sotto i mille il numero dei nuovi casi di contagio da covid a Latina e provincia, sono stati 830, in flessione rispetto ai 938 di otto giorni fa. Ma, anche se la curva si abbassa, si registra ancora un tasso di positività superiore alla media regionale, oggi al 16% circa. Resta stabile il numero dei ricoveri e sono tre i nuovi decessi registrati.

I pazienti che non ce l’hanno fatta sono una donna di 71 anni di Latina, un uomo anche lui 71enne di Sezze, entrambi con patologie pregresse e deceduti al Goretti, e una donna di 86 anni senza patologie note, deceduta agli ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno.

Resta delicata, sotto il profilo degli accessi, la situazione all’ospedale di Latina dove ieri per il covid sono state ricoverate altre sei persone, mentre per tre pazienti è stato disposto il trasferimento in altre strutture della Regione.

I comuni con più casi nelle ultime 24 ore sono Latina con 209 nuovi contagi e Aprilia con 129, tutti sotto i 100 gli altri comuni del territorio. I contagi sono emersi in 31 comuni, tutti tranne Castelforte e Roccagorga. In aumento le guarigioni che sono state oltre 500.

Sul fronte delle vaccinazioni resta in flessione il numero con 1963 somministrazioni tra adulti e piccoli: solo 144 le prime dosi nella fascia adulta, solo 48 i nuovi vaccinati tra i 5 e gli 11 anni. La diminuzione delle prenotazioni era stata annunciata qualche giorno fa in un’intervista dalla direttrice generale Silvia Cavalli che ha rivolto un appello alle famiglie ad aderire alla campagna di vaccinazione.