Gloria Mastrocicco, da Aprilia al confine con l’Ucraina: “Voglio aiutare, qui c’è tantissimo da fare”

APRILIA – Da Roma a Cracovia e poi da lì al confine con l’Ucraina per essere di aiuto a chi scappa dai bombardamenti. Il viaggio è quello di Gloria Mastrocicco una ragazza di Aprilia che dopo il diploma al liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha studiato Cooperazione Internazionale alla Sapienza e ora fa la volontaria. Gloria sta documentando su Fb la sua esperienza e in un video ha raccontato come ha raggiunto il confine e perché sarebbe importante che altri con la sua stessa vocazione facessero lo stesso.

“Per ragioni assicurative – spiega – nessuna organizzazione vi chiamerà o vi assumerà, ma si può partire da soli e c’è tantissimo da fare. Venire qui costa pochissimo e basta uno zaino con poche cose. Una volta arrivati, poi, si può aiutare in tantissimi modi. C’è tanta confusione, non logistica, ma psicologica, confusione negli occhi delle mamme che con un braccio tengono un bambino di otto mesi e con l’altro una busta chiusa che al suo interno contiene la sua casa”, aggiunge.

Tanti i messaggi che le stanno giungendo: “Vorrei avere il tempo per poter rispondere a tutti, sicuramente lo troverò, ma non so ancora quando, anche perché quando ho un attimo libero cerco di dormire”, racconta nella sua video-testimonianza e aggiunge: “In queste ore mi sto rendendo conto di quanto la vita, seppur costruita per anni, è appesa ad un filo”.