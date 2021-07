Libri nel Parco, Alice Urciuolo a Sabaudia con Adorazione

SABAUDIA – Lunedì, 12 luglio, alle ore 21 nella corte comunale di Sabaudia, c’è il sesto appuntamento della VII edizione di Libri Nel Parco, la rassegna è patrocinata dal Comune di Sabaudia e dalla Pro Loco di Sabaudia.

L’associazione “Sabaudia Culturando” ospita all’interno della sua rassegna, Alice Urciuolo che presenterà il suo libro “Adorazione”, conduce la serata il giornalista e il giornalista de Il Messaggero Latina, Vittorio Buongiorno.

Alice Urciulo, è una scrittrice pontina è stata candidata tra i 12 finalisti del Premio Strega 2021. Adorazione è la sua opera prima, ha già avuto una ristampa per l’accresciuto numero dei lettori.

Pontina anche l’ambientazione del libro: a Pontinia la giovane Elena è stata uccisa dal fidanzato. A distanza di un anno, i suoi amici sono ancora divisi tra il dolore di quel trauma e il bisogno di un’adolescenza normale. Nell’arco di un’estate afosa, vissuta fra le architetture metafisiche di Pontinia e di Latina e le sensuali dune di Sabaudia, e con Roma, la grande città, sullo sfondo, si intrecciano i loro destini. C’è Diana, con la sua voglia sulla gamba che la rende tanto insicura, e c’è la sua migliore amica Vera, che sembra invece non aver paura di niente. Ci sono Giorgio, il fratello di Vera, che era innamorato di Elena e non lo ha mai detto a nessuno, e Vanessa, cugina di Giorgio e Vera e migliore amica di Elena. Intorno a loro una comunità ancora regolata nel profondo da valori patriarcali perfettamente interiorizzati, una comunità dove le famiglie sono spesso tenute insieme solo dall’ipocrisia e dal silenzio. Le ragazze e i ragazzi dovranno così crescere, perdersi e ritrovarsi da soli. Faranno i conti con il vuoto e la passione, l’insicurezza e l’ansia, l’accettazione e l’affermazione di sé. La morte di Elena assumerà per ognuno un significato diverso, e per ognuno si sovrapporrà alla propria storia personale, a un’educazione sentimentale e sessuale fatta di estremi, in cui l’amore, la tenerezza e il desiderio si mescolano alla sopraffazione, all’umiliazione e alla vergogna.

“Siamo veramente felici di avere come ospite Alice Urciuolo, una giovane pontina che ha già avuto un grande successo e che continua ad averlo giorno dopo giorno”, dichiara l’associazione Sabaudia Culturando.