Libri sulla Cresta dell’Onda, a Gaeta Rula Jebreal e Andrea Purgatori

GAETA – Dopo lo straordinario incontro di Formia con Alberto Angela, la rassegna letteraria Libri sulla cresta dell’onda approda a Gaeta sul suggestivo sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata. Il secondo appuntamento della XXVIII edizione vedrà protagonisti i giornalisti Rula Jebreal, nata a Haifa, scrittrice e docente universitaria a Andrea Purgatori uno dei più importanti giornalisti investigativi italiani.

Rula Jebreal ha raggiunto il grande pubblico italiano raccontando a Sanremo nel 2020 sul palco del Teatro Ariston la storia di sua madre. Sull’onda di quell’emozione e delle reazioni suscitate è nato il suo ultimo libro che narra di lei e di tante donne coraggiose: Il cambiamento che meritiamo (Longanesi), un manifesto che chiama a prendere posizione ogni giorno iniziando dal peso che le parole hanno: “Io amo le parole. Ho imparato, venendo da un luogo di guerra, a credere che le parole giuste, le domande giuste e il peso che comportano possano ispirare le persone a combattere per il proprio futuro, possano spingerle verso il cambiamento e guidarle nei momenti di crisi. Le parole innescano una luce di speranza che arriverà sempre a squarciare l’ oscurità.”

Andrea Purgatori che dopo una carriera vissuta da inviato in zone sensibili e collaborando con prestigiose testate anche estere, conduce su La7 la trasmissione Atlantide, tra le più amate dal pubblico e premiate dalla critica. Sarà a Gaeta con il suo primo romanzo Quattro piccole ostriche ( HarperCollins), una storia di spie, dossier segreti, caduta del muro di Berlino, un agente del KGB destinato a diventare presidente della Russia.

“Il nostro più grande desiderio – ribadiscono i fratelli Enza e Riccardo Campino – è poter far partecipare il maggior numero di lettori, possibile, ma dobbiamo rispettare le doverose limitazioni e il distanziamento necessario e dunque l’ingresso sarà fino ad esaurimento dei posti disponibili con il distanziamento”. Sul sagrato si accede dal lato del lungomare, dalle 20,15 fino all’orario di inizio previsto per le 21,15. Per chi non trovasse parcheggio in prossimità della chiesa è disponibile un servizio gratuito di Bus navetta a partire dalle ore 20,00 alle 21,15 con il seguente itinerario: Hotel Serapo, Corso Italia (campo di Pallamano e Bar del Corso), Vecchia stazione ferroviaria, Ufficio postale, campi da tennis nei pressi dell’Annunziata. Il servizio riprenderà alla fine della serata.

Libri sulla cresta dell’onda è organizzata dalla libreria Tuttilibri di Formia con il sostegno delle Amministrazioni di Formia e Gaeta, della Banca Popolare del Cassinate, della Tipografia 4GRAPH.IT. Sarà possibile seguire l’incontro anche attraverso la diretta Facebook sulla pagina “Libri sulla cresta dell’onda”